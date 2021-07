Anjou, c’est l’espace et le calme

Le couple d’artistes musiciens Danielle Oderra et Roberto Medile vit à Anjou depuis plus de quinze ans. Pour celle qui a fait plus de 50 ans de carrière dans la chanson et son époux directeur d’un grand centre culturel de Montréal, Anjou offre toutes les commodités leur rendant la vie agréable.

D’entrée, ils avertissent que toutes les catégories d’âge se rencontrent dans leur quartier.

«Les gens pensent, en général, que c’est un quartier pour les gens âgés. Je dirais que c’est faux, les enfants, les jeunes et les adultes peuvent vivre dans un oasis de paix et de tranquillité», rétablit Mme Oderra.

Danielle Oderra a une carrière de 50 ans dans la chanson

Pour avoir vécu au centre-ville, le couple estime que leur quartier se distingue des autres par son espace et son calme. C’est dans le quartier qu’ils font les achats et reconnaissent avoir l’avantage d’un bon choix de commerces non loin de chez eux.

Ils témoignent de l’existence dans leur voisinage de plusieurs supermarchés ainsi que de petits magasins d’une grande variété et de qualité.

«Nous avons l’avantage d’avoir tout près de chez nous, le supermarché ADONIS vers lequel nous pouvons nous rendre à pied et en toute tranquillité», rapporte Mme Oderra, comme pour suggérer son coup de cœur. Elle souligne la présence tout près du centre commercial Les Galeries d’Anjou ainsi que d’autres commerces.

Roberto Medile

M. Medile fait remarquer la présence de beaucoup d’arbres, de petits restaurants et de cafés. Il parle d’un quartier très agréable, tranquille et où les gens aiment bien les commerces du coin, lesquels, mentionne-t-il, s’améliorent de jour en jour.

«Avec tous les restaurants et les terrasses, il y a plein d’activités. Il y a aussi un mélange de toutes sortes de communautés: des Québécois, des Italiens, des Portugais, des Espagnols, des étudiants et des anglophones. C’est bien.».

Son endroit préféré est le magasin de musique et librairie Archambault. Pour lui, il s’agit d’une boutique où l’on peut trouver tout ce qu’un musicien désire. «Même si j’achète rarement, je suis toujours fasciné par la quantité et la qualité que j’y trouve», s’émerveille M. Medile.

Roberto Medile est fasciné par ce magasin

Le coup de cœur qu’il a à faire découvrir est le magasin Costco où, à l’en croire, on trouve beaucoup de produits sur les tablettes et de la nourriture fraiche.

«Et ce qui est le plus fascinant, c’est qu’on trouve autant des petites bouteilles que des galons et d’immenses poches de produits. Sauce soya, lentilles, pâtes, riz, câpres, olives, céréales, champignons séchés, chocolat, noix, huiles, saucissons….alouette», témoigne-t-il.

Roberto Medile, musicien et directeur artistique du Centre Léonardo da Vinci, aime le calme d’Anjou

Mme Oderra et M. Medile suggèrent que Anjou est un bon quartier où l’on peut élever ses enfants.

«Nous n’avons pas d’enfants, mais je crois que c’est un endroit tranquille et serein pour des enfants car nous en croisons souvent lorsque nous allons nous promener tout près de chez nous dans le parc au nom du grand regretté poète Félix Leclerc», fait valoir Mme Oderra.

Si elle avait une question à poser à ses voisins, ce serait celle-ci: «Quel est l’état présent de votre esprit? ».

Pour elle, la réponse est le plaisir. Son époux aimerait connaître la vertu préférée des autres résidents. Pour lui, c’est la tolérance.