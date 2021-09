Cinéma Paradis: rencontre entre Ensemble Montréal et Vincent Guzzo

La leader de l’opposition officielle au conseil municipal et candidate à la mairie de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM), Karine Boivin-Roy, s’est récemment entretenue avec Vincent Guzzo à propos du cinéma Paradis à l’abandon depuis 2009.

La rencontre s’est tenue le 9 septembre devant le cinéma Paradis en présence du chef d’Ensemble Montréal, Denis Coderre, et du candidat au poste de conseiller pour le district de Tétreaultville, Julien Hénault-Ratelle.

«Nous, on parle à tout le monde», affirme d’entrée de jeu Mme Boivin-Roy, interrogée par Métro.

La candidate ajoute que plusieurs dossiers n’ont pas été réglés par Projet Montréal dans l’arrondissement MHM au cours des quatre dernières années, faisant référence à Ray-Mont Logistiques, mais également au Faubourg Contrecœur. Le cinéma Paradis ne fait pas exception, selon elle.

Lorsqu’on demande à Mme Boivin-Roy pourquoi elle ferait mieux dans le dossier du cinéma Paradis que l’administration actuelle, elle répond que non seulement la question n’a pas été réglée par Projet Montréal, mais elle les accuse d’avoir empiré la situation.

Ce matin, on avait une première discussion avec le propriétaire du terrain, ça s’est très bien déroulé et on s’est entendu qu’on en aurait d’autres.

Karine Boivin-Roy, candidate à la mairie de MHM