Le père Noël sera-t-il dans l’est de Montréal cette année?

Le père Noël doit faire preuve d’inventivité afin d’aller à la rencontre des enfants encore une fois cette année, pandémie de COVID-19 oblige. Portrait de la situation dans les centres commerciaux de l’est de Montréal.

À l’instar de l’année dernière, c’est derrière une vitre que les enfants pourront voir le père Noël et parler avec lui à la Place Versailles. Le barbu joufflu étant en poste depuis le 6 novembre, plusieurs enfants accompagnés de leurs parents attendaient leur tour pour la traditionnelle photographie, lors de la visite de Métro.

Une tradition qui remonte d’ailleurs à la construction du centre commercial en 1963.

Tout près de l’immense Domaine du père Noël, un trio de musiciens joue des classiques du temps des Fêtes, ce qui permet d’ajouter une touche plus humaine à l’ambiance festive recherchée, au lieu de faire jouer uniquement des chansons de Noël préenregistrées sur des haut-parleurs.

Père Noël 3D

Du côté des Galeries d’Anjou, on a choisi de miser sur la technologie. Le père Noël et ses amis de l’Arctique feront ainsi une apparition en 3D.

Parents et enfants sont donc invités à embarquer à bord du train Destination Pôle Nord les amenant à faire une visite en 3D du Grand Nord, d’une durée de 7 à 10 minutes.

Les gens doivent réserver leurs places en ligne et faire un don au Centre communautaire d’alimentation Qajuqturvik, un organisme travaillant à améliorer l’accès à la nourriture, les compétences alimentaires et la défense des intérêts à Iqaluit et au Nunavut.

L’activité aura lieu du 24 novembre au 24 décembre.

Père Noël mobile

Lorsque Métro a joint la responsable du Carrefour de la Pointe à Pointe-aux-Trembles, plusieurs ficelles devaient être encore attachées avant de boucler le calendrier des activités du temps des Fêtes.

Quoique l’idée reste à confirmer, le centre commercial pense inviter le père Noël et la fée des étoiles à se promener dans ses installations afin de distribuer des bonbons aux enfants.

Des spectacles de musique sont également prévus, mais aucune date n’était encore arrêtée au moment d’écrire ces lignes.

Nous avons également tenté de connaître les activités de Noël prévues au centre commercial Le Boulevard à Saint-Léonard et à celui du Domaine dans Longue-Pointe, mais ni l’un ni l’autre n’ont retourné nos messages et aucune information n’était disponible sur leur site Web.