Anjou: un premier pôle de recharge rapide à l’aréna Chaumont

L’arrondissement d’Anjou se dote d’un premier pôle de recharge rapide pour voitures électriques.

Les deux nouvelles bornes rapides de 50 kW et 100 kW sont en fonction depuis quelques semaines et sont situées à l’aréna Chaumont. Deux autres bornes de 25 kW et 150 kW doivent être ajoutées à ce pôle de recharge rapide l’an prochain.

Ce type de borne permet de réduire considérablement le temps de recharge pour les véhicules électriques qui y sont adaptés. À l’heure actuelle, seulement quelques arrondissements ont accès à des pôles de recharge rapide.

Le projet de pôle de recharge rapide sur l’Île de Montréal découle d’une entente entre la Ville de Montréal et Hydro-Québec, mandataire de Circuit électrique, le premier réseau de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques du Canada.

Neuf parcs et édifices municipaux de l’arrondissement d’Anjou comptent déjà des stations de bornes électriques et d’autres installations sont prévues l’an prochain.

Plusieurs stations de vélos électriques sont également accessibles durant la saison estivale.

Pour tout savoir sur le réseau des bornes de recharge Circuit électrique : lecircuitelectrique.com.