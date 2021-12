Rétrospective 2021: les événements marquants dans Mercier-Anjou

Certains diront que l’année 2021 a été un copier-coller de l’année 2020. S’il est difficile de ne pas leur donner raison, voici les événements marquants de l’année dans le secteur de Mercier-Anjou.

Janvier

MHM perd devant Ray-Mont Logistiques

Jason Paré

L’entreprise Ray-Mont Logistiques sort vainqueure du litige qui l’oppose à la Ville de Montréal, après que l’arrondissement de MHM a refusé de lui délivrer un permis pour la construction d’une plateforme de transbordement de marchandises dans le secteur Assomption Sud–Longue-Pointe.

Disant avoir subi des pertes financières, l’entreprise entame à la fin du mois de février une poursuite de 373 M$ contre la Ville de Montréal. Ray-Mont Logistiques compte recevoir 100 wagons de train par jour et entreposer 10 000 conteneurs en permanence sur le site.

COVID-19: éclosion au CHSLD Jeanne-Le Ber

Un peu plus de 75% des patients d’une unité de soins du CHSLD Jeanne-Le Ber contractent la COVID-19 en janvier, et cela, bien que 90% de la clientèle est vaccinée.

Au total, 46 résidents de l’établissement du quartier Mercier sont affectés par le coronavirus, selon les données de la santé publique datées du 18 janvier. Les malades étant en provenance d’autres établissements hospitaliers, l’établissement présume qu’ils ont été infectés en dehors du CHSLD.

Une résidente d’Anjou championne du Canada

La jeune patineuse d’Anjou Sara-Maude Dupuis remporte les Championnats canadiens de patinage artistique dans la catégorie féminine junior, lors de la compétition virtuelle du Défi Patinage Canada 2021.

La dernière compétition, qui devait se tenir en février à Vancouver, ayant été annulée, l’Angevine conserve les résultats obtenus lors de la phase de qualification des athlètes devant se présenter aux championnats. C’est ainsi qu’elle décroche la médaille d’or.

Février

Mésentente au sujet du REM de l’Est

Josie Desmarais, Métro

Estimant avoir été écartée du dossier, la conseillère de Louis-Riel, Karine Boivin Roy, vote contre une motion présentée par le maire de MHM sur le REM de l’Est.

Cette motion demande entre autres à la CDPQ de prendre en compte les préoccupations de la population. Plusieurs oppositions citoyennes s’exprimeront par la suite, critiquant le tracé aérien et le caractère opaque du projet.

Plus de 45 M$ pour agrandir le centre de distribution de la SAQ

La SAQ annonce en février un investissement de près de 46 M$ pour agrandir de 200 000 pieds carrés son centre de distribution dans MHM. Elle prévoit aussi installer un système automatisé de préparation de commandes dans le but d’offrir un service de livraison en 24 heures.

Il s’agit du plus gros montant investi dans les infrastructures de la SAQ depuis les 20 dernières années.

L’annulation d’une navette fluviale sème la grogne

La Société d’animation de la Promenade Bellerive ne digère pas la décision prise par la Ville de Montréal d’annuler le service de navette reliant le site à l’Île Charron à Longueuil, donnant accès au parc national des Îles-de-Boucherville.

Ce service offert depuis 27 ans est finalement relancé le 1er juillet, mais seulement les fins de semaine et les jours fériés. Le contrat est accordé à l’entreprise Croisières Navark, qui assure le service depuis plusieurs années.

Mars

Ligne bleue: un autre retard à prévoir

Alors que la STM confirme qu’un retard de 18 mois est à prévoir sur l’échéancier de 2026, le premier ministre François Legault laisse entendre que l’arrivée du REM de l’Est exige une réflexion sur le projet de prolongement de la ligne bleue.

Lors d’une assemblée citoyenne virtuelle tenue le 31 mars, le maire d’Anjou, Luis Miranda, propose qu’un édicule soit ajouté du côté est de l’autoroute 25, ce qui pourrait permettre des économies de 450 M$.

Port de Montréal: les débardeurs rejettent massivement l’offre patronale

Josie Desmarais, Métro

Le syndicat des débardeurs du port de Montréal rejette à près de 100% l’offre patronale, au terme d’une assemblée générale tenue le 21 mars.

Après une grève l’année précédente, une trêve de sept mois s’était amorcée en août 2020. Les débardeurs retournent en grève à la suite de ce rejet de l’offre patronale, mais une loi spéciale est adoptée à la Chambre des communes, laquelle oblige les travailleurs à reprendre leurs activités sous peine d’amendes.

Espace Tétro Coop prend son envol dans Mercier-Est

Espace Tétro Coop, une coopérative de solidarité se voulant un cabaret de quartier collaboratif, voit le jour à Tétreaultville en mars.

Après une campagne de sociofinancement ayant permis de récolter 21 000 $, la coopérative annonce, lors de son assemblée générale du 12 décembre, qu’elle élira domicile dans le local voisin du café Sésame, sur la rue Hochelaga. L’ouverture du cabaret, qui présentera des événements culturels et tiendra des activités communautaires, est prévue pour le 1er mai 2022.

Avril

Le Golf Métropolitain Anjou confirmé «espace vert»

Josie Desmarais, Métro

Le 19 avril, le conseil municipal de la Ville de Montréal confirme le maintien de l’affectation «Grand espace vert ou récréation» du Club de Golf Métropolitain Anjou.

Cette décision va à l’encontre de la volonté de Luis Miranda, maire d’Anjou, puisque le mois précédent, il demandait à la ville-centre de faire des modifications au règlement de zonage afin de permettre la réalisation d’un projet industriel évalué à plusieurs millions de dollars.

Le projet d’épicerie au Faubourg Contrecœur compromis?

Attendu depuis des années, un projet de supermarché proposé par la chaîne Sobeys sur le site du Faubourg Contrecœur est adopté en première lecture par les élus le 6 avril. Or, le lendemain, l’arrondissement apprend qu’un avis de réserve foncière a été produit dans le cadre du REM de l’Est.

Vivement critiqués par l’opposition, des élus de Projet Montréal affirment que la CDPQ Infra a accepté de déplacer l’emplacement de la station Contrecœur, une information que CPDQ Infra n’a pas confirmée.

Mai

Réforme de la loi 101: une «circonscription Camille-Laurin» inscrite dans le projet de loi

En mai, Québec légifère afin de nommer la circonscription de Bourget en l’honneur du «père de la loi 101», Camille Laurin.

Les intentions du gouvernement de François Legault sont inscrites en toutes lettres dans le nouveau projet de loi 96 de réforme de la Charte de la langue française.

Malgré l’appui des partis d’opposition, le directeur général des élections, Pierre Reid, n’approuve pas cette initiative.

Feu vert à 2 M$ pour un planchodrome dans Mercier-Est

L’arrondissement de MHM octroie en mai un contrat de près de 2 M$ pour la construction d’un planchodrome. Les travaux commencent en juillet au parc Honoré-Mercier.

L’annonce ne fait pas que des heureux et le Collectif en environnement Mercier-Est critique l’emplacement du futur planchodrome et la bétonisation des parcs.

Si les installations sont accessibles aux planchistes depuis novembre, l’inauguration officielle aura lieu au printemps 2022.

Deux véhicules incendiés dans MHM

Deux véhicules sont incendiés le 8 mai, peu avant 4h, dans le stationnement d’un immeuble sur l’avenue de Granby, dans MHM.

Le véhicule dans lequel aurait pris naissance le feu est remorqué pour expertise.

Juin

Laurence Lavigne Lalonde ne se représente pas dans MHM

Laurence Lavigne Lalonde, conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe, annonce qu’elle ne sera pas candidate aux élections municipales de novembre dans MHM.

Elle choisit plutôt d’être candidate à la mairie de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, un poste qu’elle remporte le 7 novembre avec 53% des voix, ce qui représente près de 6400 votes de plus que son plus proche adversaire, Guillaume Lavoie d’Ensemble Montréal.

Le premier de 500 000 arbres mis en terre dans MHM

Le premier des 500 000 arbres à planter dans la métropole pour la mise en œuvre du Plan climat 2020-2030 est mis en terre le 7 juin, sur un site représentatif des îlots de chaleur dans MHM.

Montréal a pour objectif de réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Une somme de 3 M$ est octroyée à la SOVERDI pour la plantation des arbres.

Un piéton tué par une voiture à Anjou

Un piéton de 49 ans est heurté par un véhicule à Anjou et décède après son transport à l’hôpital.

La collision se produit le 22 juin, vers 16h55. Selon le SPVM, le véhicule impliqué dans l’accident circulait en direction nord sur le boulevard du Golf. Il aurait percuté le piéton à une centaine de mètres de l’intersection ce boulevard et du boulevard des Sciences.

Juillet

Des résidents s’opposent au projet immobilier Grace Dart

Frédéric Hountondji

Plus d’une centaine de résidents de Mercier-Ouest signent une pétition pour s’opposer à la forme finale du projet immobilier de 350 logements prévu sur le site de l’ancien hôpital Grace Dart. Le plan leur est présenté par le promoteur TGTA lors d’une consultation publique le 14 juillet.

Cinq mois plus tard, on apprend que le volet social du projet immobilier, prévoyant la construction de 53 logements sociaux, est menacé, faute de financement.

Des citoyens se demandent si le sens unique a du sens

Un nouveau sens unique voit le jour dans Mercier-Est, entre les rues Taillon et Fletcher, sur l’avenue Pierre-De Coubertin vers l’est. L’arrondissement de MHM dit vouloir sécuriser les lieux, mais les citoyens s’interrogent sur le bien-fondé de la décision.

Les abords de deux autres écoles de l’arrondissement font l’objet d’importants travaux de réaménagement au cours de l’été: les écoles Saint-Clément et Saint-Justin.

Août

Un nouvel appel à la démolition du cinéma Paradis

Jason Paré

Infologis de l’Est de l’île de Montréal lance en août une pétition réclamant la démolition de l’ancien cinéma Paradis. L’arrondissement et le propriétaire de l’immeuble, à l’abandon depuis 2009, ne parviennent pas à s’entendre sur l’avenir de ce terrain situé sur la rue Hochelaga.

S’invitant dans la campagne électorale, l’ancien cinéma est qualifié de «véritable cicatrice» par le candidat d’Ensemble Montréal dans Tétreaultville, maintenant élu, Julien Hénault-Ratelle.

La Chambre de commerce de l’Est de Montréal nomme un nouveau PDG

Les membres du conseil d’administration de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal annoncent le 23 août la nomination de Jean-Denis Charest au poste de président-directeur général de l’organisation.

Cette nomination fait suite au départ de Christine Fréchette, qui a quitté ses fonctions le 27 mai. M. Charest entre en poste le 13 septembre.

Les Balcons bleus de Tétreaultville: un nouveau mobilier urbain pour la rue Hochelaga

Afin de dynamiser la rue Hochelaga, dans le quartier Tétreaultville, l’arrondissement de MHM aménage un mobilier urbain et deux places publiques sur l’artère commerciale.

Divisée en quatre phases, l’installation de certains éléments du projet se fait tardivement au cours de l’été, ce qui suscite des critiques de la part de certains commerçants.

Septembre

Un refuge pour itinérants crée des tensions dans Longue-Pointe

Lors de l’assemblée du conseil d’arrondissement du 7 septembre, la conseillère du district Louis-Riel, Karine Boivin Roy, dépose une pétition signée par des résidents se disant perturbés par la présence de sans-abri hébergés à l’Auberge Royal Versailles.

Le maire de MHM, Pierre Lessard-Blais, rappelle que ce n’est pas une décision de l’arrondissement, confirmant du même souffle que le bail de l’Auberge Royal Versailles se terminera le 30 octobre.

Le bail sera finalement renouvelé.

Miranda fustige Plante et donne son appui à Coderre

Jason Paré

Le maire d’Anjou, Luis Miranda, donne son appui à Denis Coderre en vue des élections municipales. En contrepartie, le chef d’Ensemble Montréal s’engage à ne pas présenter de candidats dans l’arrondissement d’Anjou.

Qualifiant Projet Montréal de «dogmatique», le chef d’Équipe Anjou estime que M. Coderre a les atouts pour «redresser la ville». Luis Miranda est réélu le 7 novembre, entamant ainsi un neuvième mandat.

Poules urbaines: malgré les réticences de la SPCA, MHM va de l’avant

Montréal permet de garder des poules en captivité dans l’arrondissement de MHM, faisant fi de la demande de moratoire sur cette pratique faite par la SPCA.

L’autorisation est confirmée par le comité exécutif de la Ville de Montréal le 22 septembre.

Octobre

Sans logement depuis plus de deux semaines à cause d’une poche de gaz

Jason Paré

Évacués à la suite d’une fuite de gaz, des résidents de Tétreaultville se retrouvent sans logement pendant cinq semaines.

Une poche de gaz percée par l’excavation d’un terrain pour une opération de pieutage le 19 octobre est la cause de cette évacuation de sept logements sur la rue Desmarteau, à quelques pas de la rue Notre-Dame.

Une tentative de meurtre en plein jour dans le secteur d’Anjou

Une tentative de meurtre survient vers midi, le 13 octobre, à l’angle de la rue Jarry et de l’avenue des Ponts-de-Cé.

La victime se trouve à bord de son véhicule lorsqu’un piéton se met à sa hauteur avant d’ouvrir le feu. Atteint au moins à une reprise, la victime réussit à se rendre à une station-service du boulevard Métropolitain. C’est là que les policiers le retrouvent. L’homme est transporté dans un hôpital où son état est jugé stable.

Costco Wholesale ouvre son nouvel entrepôt à Anjou

Le 27 octobre, Costco Wholesale Canada ouvre officiellement son entrepôt sur le boulevard des Sciences à Anjou.

Le nouvel entrepôt compte un nouveau poste d’essence, plus de stationnements et permet la création de 50 nouveaux emplois.

Novembre

Le mandat de Pierre Lessard-Blais renouvelé dans MHM

Les résidents de MHM décident de redonner leur confiance à Pierre Lessard-Blais, de Projet Montréal, aux élections du 7 novembre. Le maire sortant l’emporte avec 51,4% des voix, soit 11% de plus que son adversaire Karine Boivin Roy, d’Ensemble Montréal, conseillère sortante du district Louis-Riel.

Invité à réagir à sa victoire, Pierre Lessard-Blais admet que l’élection n’a pas été facile ni gagnée d’avance, mais se dit très fier de tout le travail accompli.

Recomptage: Julien Hénault-Ratelle confirmé dans Tétreaultville

Jason Paré

À l’issue d’un recomptage, Julien Hénault-Ratelle, d’Ensemble Montréal, est confirmé dans l’arrondissement de MHM au poste de conseiller de ville du district de Tétreaultville.

Il l’emporte donc avec 55 voix d’avance sur la conseillère sortante, Suzie Miron, de Projet Montréal, soit 5153 voix contre 5098 voix. Projet Montréal avait demandé un nouveau dépouillement, lequel a été accepté par la Cour du Québec.

L’Atelier d’histoire MHM dévoile son inventaire patrimonial

Sur les 1500 bâtiments répertoriés au départ, 983 sont retenus dans la version finale de l’inventaire patrimonial rendu public en novembre par l’Atelier d’histoire MHM. L’inventaire compte plus précisément 929 résidences, 19 écoles, 14 églises, 10 usines et 11 autres bâtiments, comme des casernes de pompiers.

Une étude qui fait école, selon le directeur William Gaudry, qui rappelle le caractère exemplaire de ce travail accompli en un an et demi.

Décembre

Un mort et un blessé dans une fusillade

Une fusillade éclate dans le secteur Anjou, le soir du 2 décembre.

Dépêchés sur les lieux, les policiers y trouvent un homme âgé de 20 ans atteint par balles. La victime est transportée dans un centre hospitalier d’urgence, où elle succombe à ses blessures.

Une deuxième victime de 17 ans est localisée non loin des lieux. Ses blessures sont jugées superficielles.

Projet pilote: une collecte des ordures sur deux sera éliminée dans MHM

MHM annonce en décembre son intention de réduire en 2022 la fréquence de la collecte d’ordures dans deux secteurs de l’arrondissement. Si l’administration du maire Pierre Lessard-Blais souligne l’urgence d’agir pour diminuer la quantité d’ordures envoyées aux sites d’enfouissement, l’opposition déplore un manque de consultation.

La collecte auparavant hebdomadaire aura lieu toutes les deux semaines, et ce, à compter du 28 février.

La médaille de l’Assemblée nationale pour la DG du PITREM

Jason Paré

Sur le point de prendre sa retraite après plus de 20 ans de service, la directrice générale du PITREM reçoit la médaille de l’Assemblée nationale.

Cette remise a lieu le 1er décembre, lors du 30e anniversaire de cet organisme de Mercier qui favorise l’insertion sociale, professionnelle et économique des jeunes et des adultes de 35 ans et moins.

Particulièrement émue par cette récompense, Danielle Lacombe dédie la médaille à sa mère.