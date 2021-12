Des cadeaux et des paniers de Noël pour les familles défavorisées d’Anjou

Près de 500 cadeaux ont été distribués aux enfants démunis d’Anjou par l’arrondissement et ses partenaires. À cela s’ajoutent plus de 630 paniers de Noël remis au cours des derniers jours à des familles d’Anjou. Un budget spécial de 50 000$ a été accordé par l’arrondissement à la banque alimentaire pour la réalisation de ce projet.

La sélection des cadeaux a été faite par les Chevaliers de Colomb St-Conrad avec l’aide de bénévoles angevins et employés les organismes Carrefour des femmes Anjou, Carrefour solidarité Anjou, Maison d’hébergement Anjou et Concertation Anjou. Tous ont mis la main à la pâte pour distribuer les cadeaux et denrées juste à temps pour Noël.

Des bénévoles préparent des cadeaux de Noël pour les enfants. Crédit: Gracieuseté, Arrondissement d’Anjou

Depuis 2020, l’arrondissement a dédié un montant de près de 100 000$ pour soutenir les activités régulières de la banque alimentaire. Cette année, plus de 1 600 sacs de denrées ont été préparés par semaine à l’intention d’environ 540 familles angevines en situation de précarité. Cela représente plus de 80 000 sacs.

L’arrondissement soutien la banque alimentaire avec l’aide de bénévoles et membres du personnel du Service d’aide communautaire Anjou (SAC) et du Centre Humanitaire d’organisation de Ressources et de Références d’Anjou (CHORRA), ainsi qu’avec l’apport de denrées de Moisson Montréal, de Courchesne Larose et de Regroupement Partage spécifiquement pour la période des Fêtes.