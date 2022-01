Appel d’offres pour la construction de deux écoles dans l’est de Montréal

Un appel d’offres est en cours pour la construction de deux écoles secondaires, l’une dans l’arrondissement d’Anjou et l’autre dans celui de Montréal-Nord. Les soumissionnaires ont jusqu’au 15 février pour remettre leurs candidatures.

L’annonce des deux nouvelles écoles avait été faite par le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI), le 2 septembre. Représentant un investissement total de plus de 437,4 M$, ces constructions s’inscrivent dans le cadre du Plan québécois des infrastructures du gouvernement du Québec.

La Société québécoise des infrastructures (SQI) agit à titre de gestionnaire des projets pour ces deux écoles et tient les appels d’offres.

Selon l’avis, la nouvelle école d’Anjou sera construite à l’intersection du chemin Roger-Rousseau et de l’autoroute 40, tandis que celle de Montréal-Nord sera située au coin des boulevards Albert-Hudon et Maurice-Duplessis.

Toujours selon cet appel d’offres, les travaux requis devront être exécutés en 112 semaines et débuteront entre le 1er mars et le 1er avril 2022.

Selon l’échéancier initialement établi par la SQI, le CSSPI envisage une première rentrée scolaire dans les deux écoles à l’automne 2024.

Un total de 3500 élèves

La nouvelle école secondaire de Montréal-Nord, située tout près du cégep Marie-Victorin, pourra accueillir plus de 1700 élèves et celle d’Anjou, près de 1900.

«Ces projets permettront non seulement de répondre à la croissance constante de la clientèle scolaire des arrondissements d’Anjou et de Montréal-Nord, mais également d’offrir des milieux de vie et d’apprentissage modernes, sécuritaires et stimulants à nos élèves, à notre personnel et aux communautés», avait déclaré en septembre le directeur général du CSSPI, Antoine El-Khoury.

Le dernier bilan fourni par le CSSPI relève une augmentation de 995 élèves en 2020-2021 par rapport à l’année précédente. En cinq ans, le nombre total d’élèves au CSSPI a augmenté de près de 4300.

En plus d’Anjou et de Montréal-Nord, le CSSPI accueille des élèves provenant des arrondissements de Saint-Léonard et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Selon des documents administratifs de la Ville de Montréal, une nouvelle école primaire de 900 élèves sera également construite au nord de la future école secondaire de Montréal-Nord.