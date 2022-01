PSPP dans Bourget: un impact sur les intentions de vote pour le PQ?

Selon les plus récentes projections de la plateforme Qc125, les intentions de vote pour le Parti québécois (PQ) dans Bourget ont augmenté de 6% à la suite de l’annonce de la candidature de son chef, Paul St-Pierre Plamondon.

Ainsi, le PQ passe de 15 à 21%, aux dépens de Richard Campeau, de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui descend de 39 à 31%. Du côté de Québec solidaire (QS), les intentions de vote demeurent les mêmes à 27%.

Le créateur de ce modèle statistique de projection électoral, Philippe J. Fournier, rappelle que cela demeure une hypothèse et qu’elle ne se concrétisera pas nécessairement. L‘analyste politique précise également qu’il n’a pas eu accès à de sondages spécifiques à Bourget depuis que Paul St-Pierre Plamondon a annoncé sa candidature.

Ainsi, si, selon les probabilités, la candidature du chef pourrait faire mousser les votes du PQ dans Bourget, plusieurs données sont encore manquantes.

Ce n’est pas vrai qu’un chef a toujours un effet positif – parlez-en avec Pauline Marois dans Charlevoix et Jean-François Lisée dans Rosemont –, mais souvent, il y a un effet positif. Et donc, comment on évalue ça, on regarde les précédents dans le passé. On regarde comment les chefs apportent une surperformance du parti par rapport par exemple aux moyennes régionales et nationales.

Philippe J. Fournier, Qc125