La sécurité alimentaire, grande gagnante du budget participatif

La députée de Mercier, Ruba Ghazal, a mis en place un budget citoyen quelque temps avant Noël. D’une valeur de 20 000 dollars, deux organismes pour la sécurité alimentaire ont été sélectionnés.

Une rencontre citoyenne s’est déroulée de façon virtuelle lundi. Les citoyens ont appris que le projet Les Invendus dans votre assiette a obtenu 3700 dollars. C’est l’organisme Les Cuisines collectives du Grand Plateau qui était porteur du projet. L’organisme devrait pouvoir «accroître leur capacité de récupération, de transformation et de distribution de nourriture récupérée».

Également, l’organisme Partage et Solidarité a reçu 16 300 dollars. Cette somme doit servir à «augmenter leurs ressources matérielles leur permettant aussi d’augmenter leur capacité de récupération et de distribution de nourriture invendue, notamment par l’achat d’une camionnette et de caisses de transport».

Onze organismes avaient présenté 12 projets. Selon la députée, plus de 400 citoyens de Mercier ont exprimé leur voix.

Ruba Ghazal précise que « la pandémie a été dure pour tout le monde et a exacerbé les problèmes d’inégalités économiques et de pauvreté qui touchent aussi la circonscription de Mercier ».

La députée précise qu’au vu de la situation économique difficile pour beaucoup, elle n’est pas surprise que « ce soient des projets en sécurité alimentaire qui aient recueilli le plus de votes ».