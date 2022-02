Double-meurtre en 2020 à Anjou: pas d’accusation contre les policiers

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a annoncé vendredi qu’aucune accusation ne sera portée envers les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ayant atteint par balle Denis Leblanc, lors de son arrestation le 3 octobre 2020, dans le secteur d’Anjou. L’homme est accusé d’avoir tué ses deux sœurs, Diane et Sylvie.

Le 3 octobre 2020, les policiers sont arrivés sur les lieux après avoir été alertés que des coups de feu avaient été tirés à proximité des rues Ontario et de Cadillac. Une fois sur place, ils ont fait face à une série de tirs par arme à feu déchargée par Denis Leblanc.

C’est en tentant de maîtriser l’homme et de procéder à son arrestation que les agents l’auraient atteint par balle à l’abdomen.

L’homme de 60 ans avait été transporté dans un centre hospitalier. Aucun policier n’avait été blessé lors de la fusillade.

Comme le veut la procédure lorsqu’un policier atteint un civil par balle, le dossier avait été transféré aux agents du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), qui a transmis son rapport au DPCP.

Après analyse des circonstances entourant l’arrestation, ce dernier a conclu que les policiers n’ont commis aucune infraction criminelle.

Le DPCP indique par ailleurs avoir rendu cette décision publique après avoir informé la personne blessée. Au terme du processus judiciaire lié à son arrestation, les motifs de la décision pourront par la suite lui être communiqués.

