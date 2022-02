Marguerite Gauthier: 35 ans au service de la communauté de Tétreaultville

Après 35 ans à la présidence du comité Parents-Secours de Tétreaultville, Marguerite Gauthier souhaite passer le flambeau.

Âgée de 75 ans et mère de deux enfants, Marguerite Gauthier envisageait d’arrêter le bénévolat à 60 ans, mais sa vocation l’a gardée en poste plus longtemps.

Son grand dévouement lui a entre autres valu la médaille de l’Assemblée nationale, reçue des mains de l’ancien député de Bourget, Maka Kotto, en 2017. Une récompense qui ne se limitait pas à son implication dans l’organisme Parents-Secours, mais qui lui a été remise pour l’ensemble de son œuvre. Marguerite Gauthier s’occupe entre autres d’un club de philatélie à l’école Saint-François-d’Assise.

Et si Marguerite prend aujourd’hui sa retraite comme présidente du comité de Tétreaultville de Parents-Secours, elle souhaite demeurer un foyer-refuge et continuer à partager sa passion pour les timbres, tant et aussi longtemps que sa santé le lui permettra.

C’est lorsque son aîné est entré à l’école, au début des années 1980, que Marguerite s’est proposée comme foyer-refuge pour Parents-Secours.

«J’ai eu l’affiche quatre jours après. Ce n’était pas long dans ce temps-là!»

Le comité de Tétreaultville venait alors d’être fondé, par une dame du nom de Léa Petit. Une certaine Nicole Brisson lui a succédé pendant trois ans et c’est cette dernière qui a remis les rênes du comité à Marguerite Gauthier.

«Je n’ai pas eu le choix. La présidente m’a remis tous les dossiers et m’a dit « tiens, t’es capable. » J’étais enceinte à ce moment-là», raconte-t-elle.

Ce que Marguerite aime dans son rôle de présidente, c’est le contact humain; téléphoner aux membres, leur rendre visite. «C’est tout du bon monde, du monde généreux. C’est plaisant. J’adore ça.»

Comme foyer-refuge, plusieurs histoires l’ont marquée. Elle se souvient entre autres d’une jeune fille qui a sonné à sa porte à 2h du matin. Marguerite avait laissé sa lumière ouverte parce qu’elle attendait de la visite de Québec.

Il y a une jeune fille qui a sonné à ma porte en pleurs. Elle avait les mains égratignées, car elle venait d’être jetée dans la rue par ses amis. Je l’ai accueillie, je lui ai donné un jus d’orange et je l’ai consolée. Marguerite Gauthier, présidente du comité Parents-Secours de Tétreaultville

Marguerite raconte également le cas d’un petit garçon qui avait uriné dans son pantalon et qui était trop gêné pour aller à l’école.

«Je lui ai donné une robe de chambre de mon garçon et j’ai lavé son linge. Une fois terminé, je suis allée le porter à l’école.»

Un colloque sur la sécurité

L’une des réalisations dont Marguerite est particulièrement fière, c’est un colloque sur la sécurité des familles qu’elle a organisé en 2000 et pour lequel elle avait obtenu une somme de 30 000$ de la part du fédéral et du provincial.

Un total de 197 personnes étaient présentes, relate-t-elle, dont le spécialiste des nouvelles technologies et des médias numériques, Bruno Guglielminetti.

Aux personnes qui prendront la relève, Marguerite explique qu’il faut avoir le feu sacré, mais de ne pas s’inquiéter: l’organisme Parents-Secours sera là pour les soutenir.

«Je vais les former. Ça va bien aller!»