Inscriptions pour les jardins communautaires d’Anjou

Les citoyens d’Anjou ont jusqu’au 4 mars pour se réserver un espace dans l’un des jardins communautaires de l’arrondissement.

Les personnes s’inscrivant après cette date se verront attribuer un jardinet selon les places disponibles ou, si nécessaire, seront inscrites sur une liste d’attente. Les résidents de l’arrondissement ont priorité pour les inscriptions jusqu’au 15 mai.

La période d’activité s’étend du 1er mai au 1er novembre. De plus, l’ensemencement et la plantation doivent commencer au plus tard le 1er juin et se terminer au plus tard le 10 juin, sinon, le citoyen risque d’être expulsé du jardin communautaire.

Les modalités de paiement de l’inscription et du dépôt pour la clé, si nécessaire, ainsi que de l’accès aux jardins communautaires d’Anjou, seront précisées en début de saison, en toute conformité avec les consignes de la Santé publique.

Localisation des jardins:

Parc André-Laurendeau

Parc des Roseraies

Parc Lucie-Bruneau

Parc de Spalding

Parc Roger-Rousseau

Église Notre-Dame-d’Anjou (à l’arrière)

Angle des boulevards Châteauneuf et Roi-René

Afin de connaître la réglementation ou pour s’inscrire : https://bit.ly/35va6o9.