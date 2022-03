Une garderie controversée de MHM ferme ses portes

La garderie aurait changé de noms à quelques reprises et porterait celui d’Aux coins des ami(e)s depuis 2019.

Le ministère de la Famille et des Aînés (MFA) a ordonné la fermeture de la garderie Aux coins des ami(e)s, située sur la rue Hochelaga, dans Tétreaultville.

Le 16 février, le Bureau d’enquête du Journal de Montréal avait révélé des allégations de fraude au sujet de cette garderie et ses propriétaires, fraude qui aurait coûté plusieurs milliers de dollars à des parents.

Le sujet s’est invité à Québec, ce qui a amené le ministre la Famille, Mathieu Lacombe, a réclamé un examen approfondi du processus d’enquête, le jour même de la publication de l’article.

Une enquête qui aurait été longue, selon les informations obtenues par le JdeM, puisque la garderie Aux coins des ami(e)s et ses dirigeants auraient été l’objet de multiples plaintes depuis son ouverture en 2012.

Le ministère de la Famille et des Aînés (MFA) aurait finalement retiré le permis de la garderie privée non subventionnée le 25 février et l’établissement aurait fermé ses portes avant la date butoir fixée au 11 mars.

Métro a demandé une déclaration officielle du ministre Lacombe sur cette fermeture, mais on nous a indiqué qu’il avait déjà commenté la situation à quelques reprises.

«On n’a pas d’autres commentaires à faire sur le sujet», a répondu la conseillère aux communications du Cabinet du ministre de la Famille, Roxanne Bourque.

Plusieurs internautes ont salué cette fermeture sur la page Facebook des Badauds de Mercier-Est, mais l’un d’eux s’inquiète pour les parents, qui devront trouver une autre garderie pour leur enfant.