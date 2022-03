Un militant écologiste briguera l’investiture de QS dans Bourget

Après s’être présenté à cinq reprises dans la circonscription de Repentigny sous la bannière de Québec solidaire (QS), le militant écologiste Olivier Huard briguera l’investiture dans Bourget.

Il affrontera ainsi deux autres candidates à l’investiture de QS, l’ex-conseillère de Tétreaultville, Suzie Miron, et l’avocate Marie-Eve Rancourt, connue pour son engagement au sein du regroupement Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM.

Lorsqu’on lui demande pourquoi il souhaite changer de circonscription pour les prochaines élections, Olivier Huard évoque sa situation familiale, mais explique également avoir été charmé par le parc de la Promenade-Bellerive. Il est fasciné que ce soit dans l’est l’accès le proche au fleuve à partir du centre-ville de Montréal.

«Tout le reste du fleuve est bloqué, du Vieux-Port jusqu’au tunnel.»

Si Olivier Huard n’habite pas encore dans Bourget – ses recherches de logement ont été infructueuse jusqu’à maintenant –, le candidat précise qu’il s’implique depuis au moins un an dans la circonscription. Il est entre autres membre du Collectif en environnement Mercier-Est et s’oppose au projet de plateforme de transbordement de marchandises de l’entreprise Ray-Mont Logistiques.

L’environnement avant tout

Olivier Huard ne le cache pas, la protection de l’environnement est sa priorité.

Quelques mois avant les élections de 2018, il a été arrêté avec quatre autres activistes de Greenpeace pour avoir escaladé la tour du Stade olympique afin de protester contre l’expansion du pipeline Trans Mountain.

Interrogé à ce sujet, le candidat affirme qu’il n’envisage pas faire d’autres coups d’éclat d’ici les élections québécoises de cet automne. Il précise d’ailleurs qu’il n’a aucun dossier criminel.

Ainsi, au-delà des coups d’éclat, des manifestations et des pétitions, l’engagement en politique active est un moyen pour lui de faire valoir ses revendications écologiques.

Invité à réagir au plus récent rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), Olivier Huard soutient que c’est un peu le jour de la marmotte.

«Ça fait au moins 25 ans qu’on dit que ça se dégrade, c’est même pire qu’on pense», déplore-t-il, soulignant en revanche qu’il n’est pas un écoanxieux.

Je suis un gars qui va transformer son indignation et sa colère en action, et qui va rester positif. Olivier Huard

N’empêche, pour lui, ce dernier rapport confirme l’urgence d’agir et que les politiciens actuels sont inaptes pour répondre à cette problématique.

Appuis à son investiture

Si Marie-Eve Rancourt a reçu l’appui de la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, on apprenait la semaine dernière que les deux tiers du comité de coordination de Québec solidaire Bourget avaient démissionné pour soutenir la candidature de Suzie Miron.

Olivier Huard voit dans ce geste une opposition à l’intervention de QS national dans l’investiture.

«Ils préconisent une candidature qui vient du terrain et qui vient de leur coin, qui refuse en fait l’intervention du QS national.»

Olivier Huard considère que les membres du parti dans Bourget auront un gros dilemme, parce que les trois candidats ont des appuis importants.

Lui-même a reçu l’appui de Nimâ Machouf, candidate pour Projet Montréal en 2009 et le Nouveau Parti démocratique (NPD) en 2019 et 2021, ainsi que Will Prosper, candidat pour Québec solidaire en 2012 et Projet Montréal en 2021.

Québec solidaire a besoin d’Olivier Huard, c’est un gars authentique qui ne lâche pas quand vient le temps de défendre ses convictions. Il a une très grande connaissance des enjeux environnementaux et il est toujours volontaire pour aider les bonnes causes. Will Prosper

Du côté de Nimâ Machouf, elle affirme que la détermination d’Olivier Huard «alliée au programme ambitieux de Québec solidaire est une garantie que nous pourrons faire avancer les choses dans le bon sens à l’Assemblée nationale».

Les citoyens de la circonscription de Bourget connaîtront le nom du candidat ou de la candidate de Québec solidaire le 15 mai.