67 logements communautaires pour les 50 ans et plus bientôt disponibles

Les résidents de Tétreaultville l’ont sûrement remarqué, un immeuble à logements est actuellement en construction à l’intersection de la rue Honoré-Beaugrand et de l’avenue de Souligny.

L’organisme en économie sociale Corporation Mainbourg a présenté le projet ce jeudi, devant une cinquantaine de personnes réunies dans les locaux du Chez-nous Mercier-Est.

Baptisé pour l’instant Projet Honoré-Beaugrand, cet immeuble comprendra 67 logements communautaires destinés aux 50 ans et plus, répartis sur six étages. Le projet comptera ainsi 38 logements 3 ½ et 29 logements 4 ½, dont 14 logements adaptés, pour un loyer variant entre 700$ et 800$, plus ou moins.

Un total de 17 espaces de stationnement intérieur seront également disponibles pour les locataires qui seront prêts à payer les frais mensuels.

Un minimum de 50% des logements sera subventionné grâce à un programme de l’Office municipal d’habitation de Montréal, a promis la directrice en logements communautaires de Corporation Mainbourg, Kim Dutremble. Différents critères devronnt être respectés pour être admissibles à cette subvention, dont celui de gagner moins de 32 500$ par année.

Kim Dutremble de Corporation Mainbourg a répondu à de nombreuses questions lors de la rencontre d’information du 31 mars. Photo: Jason Paré, Métro Média

Oui aux chats, non aux chiens

Dès le début de la présentation, les questions ont fusé de toute part, démontrant l’intérêt de l’assemblée pour le projet.

«Y aura-t-il des entrées de laveuse/sécheuse? Les animaux seront-ils autorisés? Est-ce que les couples peuvent avoir un 4 ½?», sont des exemples des nombreuses questions auxquelles a dû répondre la directrice en logements communautaires de Corporation Mainbourg, Kim Dutremble.

Si les entrées de laveuse/sécheuse sont effectivement incluses et que les chats, poissons et oiseaux sont autorisés, ce ne sera pas le cas des chiens, une information qui a fait réagir certains membres de l’assemblée.

«Mon chien, c’est ce qui me fait sortir de la maison», a raconté une dame présente.

Prêt à l’automne

Corporation Mainbourg espère que le tout soit livré cet automne, mais il est déjà possible de remplir un formulaire pour déposer sa candidature, la sélection devant débuter au mois de juin.

Une autre rencontre d’information est également prévue au Chez-nous Mercier-Est le 19 mai.