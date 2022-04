L’opposition fait un «show de boucane», selon Alia Hassan-Cournol

Sans surprise, le projet de l’entreprise Ray-Mont Logistiques a pris beaucoup de place lors de l’assemblée du conseil d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve du 4 avril, provoquant des débats houleux entre les élus.

Si la dissension a débuté par le refus de l’administration d’amender l’ordre du jour afin d’ajouter deux motions de l’opposition, c’est avant tout la question du projet de plateforme de transbordement de marchandises de l’entreprise qui a été au cœur des vifs échanges.

En effet, l’opposition souhaitait déposer une motion afin que la Ville de Montréal entame des négociations avec Ray-Mont Logistiques pour racheter son terrain dans Assomption Sud-Longue-Pointe (ASLP), mais celle-ci n’a pas été incluse dans l’ordre du jour.

Lors de sa déclaration d’élue, la conseillère de Louis-Riel, Alba Zúñiga Ramos, a reproché à Projet Montréal de ne pas respecter les promesses faites aux citoyens lors des élections de cet automne au sujet de ce projet de plateforme intermodale.

«Les deux conseillers de l’opposition ont décidé de faire un show de boucane», a rétorqué par la suite la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe, Alia Hassan-Cournol, qui a également souligné le «grand malaise» ressenti au sujet de la motion de l’opposition, «pleine d’inexactitudes».

[La motion] démontre une méconnaissance sans nom du dossier, de la machine, des relations intergouvernementales et dénote un manque de rigueur très certain. C’est démagogique. Comme politicien, on doit faire mieux. Alia Hassan-Cournol, conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe

Un avis défavorable

Alia Hassan-Cournol a expliqué que l’arrondissement ne souhaitait pas prendre de risques inutiles, mentionnant la poursuite de 373 M$ lancée par Ray-Mont Logistiques contre la Ville de Montréal pour compenser les pertes dues aux délais d’obtention des permis, à la suite d’une saga judiciaire qui a commencé en 2017.

Ce serait d’ailleurs un avis juridique qui aurait dissuadé le maire de MHM, Pierre Lessard-Blais, de permettre le dépôt de la motion de l’opposition dans ce dossier.

De retour devant public, le conseil d’arrondissement de MHM a été animé de plusieurs débats houleux, entre élus, mais également avec certains citoyens.

Soutenant que ses collègues et elle font tout pour préserver les espaces verts du quartier, Alia Hassan-Cournol a cité notamment l’annonce de financement d’une étude environnementale dans ASPL, l’avis de motion pour la modification du règlement sur le bruit ainsi que les démarches de la Ville de Montréal pour la création d’une table intergouvernementale au sujet des développements dans le secteur.

Agir en faveur des citoyens, ça ne se fait pas à coup d’éclat une fois par an dans le journal local ou dans un conseil d’arrondissement. C’est au quotidien et c’est en vous disant la vérité. Alia Hassan-Cournol, conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe

Lors de son tour de parole, le conseiller de Tétreaultville, Julien Hénault-Ratelle, a reproché à Alia Hassan-Cournol de tenir un discours rempli d’insultes et de désinformation, «comme l’administration le fait si bonnement à chaque occasion».

Rappelant que l’idée de racheter le terrain de Ray-Mont Logistiques ne date pas d’hier, puisqu’Ensemble Montréal en avait fait la promesse lors des élections de cet automne, Julien Hénault-Ratelle, s’est dit fortement déçu, mais pas surpris de la décision de l’administration de ne pas permettre à l’opposition de déposer sa motion à ce sujet.

Au lendemain de l’assemblée du conseil, on apprenait que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) demandait à l’entreprise Ray-Mont Logistiques de cesser ses travaux, à la suite d’une plainte et de la visite d’un inspecteur sur les lieux le 21 mars.