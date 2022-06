Lancement de la 15e édition du concours Embellissons MHM

Le concours Embellissons Mercier–Hochelaga-Maisonneuve est de retour pour sa 15e édition et ajoute une nouvelle catégorie: les ruelles vertes.

En plus de l’ajout de cette sixième catégorie, une révision du règlement a été effectuée. Ainsi, il est dorénavant possible de soumettre sa candidature pour des aménagements donnant sur une rue secondaire ou une ruelle, si ceux-ci sont visibles par les passants.

Le concours se voulant une façon d’encourager les citoyens à embellir et verdir leur milieu, l’objectif de ces nouveautés est d’amener encore plus de personnes à s’inscrire, peut-on lire dans le communiqué de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

«Sans la participation enthousiaste [des citoyens], nous ne pourrions avoir un territoire aussi beau, nourricier et verdoyant», a indiqué le maire, Pierre Lessard-Blais.

Dans le cadre de la transition écologique de l’arrondissement, nous multiplions les possibilités de verdissement et d’agriculture urbaine dans les espaces privés et publics : dans les ruelles, devant et derrière les résidences, voire sur les toits, allons-y.

Pierre Lessard-Blais, maire de MHM