La campagne Mondou Mondon au profit des refuges récolte 375 000$

Mondou a récolté une somme totale de 375 000$ pour les refuges pour animaux du Québec.

En plus d’avoir doublé l’objectif, cela représente une somme record pour la campagne Mondou Mondon au profit des refuges, peut-on lire dans le communiqué de l’entreprise.

Cette cinquième édition s’est déroulée du 28 avril au 12 juin, dans les 77 magasins Mondou du Québec, ainsi que sur le site Web de cette entreprise familiale québécoise offrant des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux.

Ainsi, un total de plus de 900 000$ a été remis aux refuges pour animaux au cours des cinq dernières années.

«Ayant comme objectif de venir en aide aux refuges qui manquent cruellement de ressources et de financement, cette initiative arrive à point nommé à la veille de la période des déménagements qui entraîne malheureusement chaque année son lot d’abandons de chiens et de chats, d’autant plus qu’un nombre sans précédent de Québécois a adopté un animal de compagnie depuis le début de la pandémie», a déclaré par voie de communiqué le chef de la direction de Mondou, Pierre Leblanc.

Stérilisation des animaux, rénovation des refuges, achat d’équipement et de nourriture, frais médicaux, organisation d’événements de micropuçage et d’adoption sont l’essentiel des volets auxquels serviront les dons recueillis.

Afin de donner une deuxième chance aux animaux destinés à être euthanasiés, Mondou a également inauguré en 2019 quatre Zones adoption pour chats dans ses magasins de Saint-Jérôme, Anjou, Saint-Jean-sur-Richelieu et Joliette. Plus de 500 chats ont été jumelés à une nouvelle famille jusqu’à ce jour.