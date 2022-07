Mercier : «le quartier le plus calme de Montréal»

Le quartier de Mercier, qui fait partie de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, est délimité à l’est par la ville de Montréal-Est, à l’ouest par la rue Viau, au nord par l’arrondissement d’Anjou et au sud par le fleuve Saint-Laurent.

Il est traversé par l’autoroute 25 menant au pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, actuellement en réfection majeure.

La partie ouest de Mercier est facilement accessible par la ligne verte du métro, la dernière station étant située aux abords de l’autoroute 25, du côté est.

On y trouve deux importants centres commerciaux, la Place Versailles et les Galeries d’Anjou, ainsi que le cœur commercial de Tétreaultville, situé aux intersections des rues Hochelaga et Des Ormeaux.

Sur les 136 024 habitants de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, au moins le tiers habite dans le secteur de Mercier-Est, selon le recensement de 2016. Près de 62% des ménages du quartier ont des enfants et l’âge moyen des résidents est de 40 ans.

La construction du pont-tunnel – le tunnel sous-marin le plus long au Canada – entre 1963 et 1967 a provoqué la disparition du cœur villageois de Longue-Pointe. Une dizaine de familles ont été déplacées et l’église Saint-François-d’Assise et les commerces avoisinants, détruits. Cette église était la deuxième du nom, puisqu’elle avait été construite après l’incendie de l’église Saint-François-d’Assise originale, érigée en 1724.

