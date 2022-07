La maison de la culture Mercier: «la petite Place des Arts de l’Est»

Inaugurée en 1989 et surnommée «la petite Place des Arts de l’est de Montréal» par certains, la maison de la culture Mercier est située sur la rue Hochelaga, à l’intersection de la rue Liébert.

Accessible à partir de la station de métro Honoré-Beaugrand et des lignes d’autobus 28, 85 et 189, cet espace culturel est doté d’une salle de spectacle fraîchement rénovée de 400 sièges, d’une salle polyvalente de 120 places ainsi que d’une salle d’exposition officiellement reconnue en tant qu’institution muséale par le gouvernement du Québec.

Ateliers de médiation et de création, résidences d’artistes, théâtre, musique, opéra, cirque, danse, chanson, concerts classiques, spectacles d’humour, théâtre de marionnettes… L’énumération décrit bien l’offre diversifiée offerte par la maison de la culture Mercier, et ce, pour tous les groupes d’âge.

«De plus, elle collabore souvent avec différents partenaires du quartier, tant les organismes artistiques et communautaires que le milieu scolaire, ce qui en fait un lieu dynamique, ouvert sur la communauté et rempli de découvertes artistiques», précise à Métro la chargée de communication de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Nadia Said.

Si cela n’a pas été encore entériné par la Ville-centre, les élus de MHM ont fait la recommandation en octobre dernier pour que ce pôle culturel soit rebaptisé la maison de la culture du village de Longue-Pointe, faisant ainsi un clin d’œil à ce secteur de l’arrondissement qui a été démoli dans les années 1960 afin de permettre la construction du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Bibliothèque Mercier

Photo: Josie Desmarais, Métro Média

La bibliothèque Mercier est jumelée à la maison de la culture Mercier, ce qui permet aux deux institutions de profiter de la présence des visiteurs de l’une et de l’autre.

La bibliothèque a été rénovée en 2020.

«Grâce à l’implantation du retour en libre-service (robot de tri), vous pouvez vous-mêmes retourner les livres, revues, films ou CD de musique de façon simple, rapide et confidentielle, sans devoir passer par le comptoir d’accueil», peut-on lire sur le site Web de la Ville de Montréal.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.