La bibliothèque Jean-Corbeil: un lieu riche culturellement

Si l’arrondissement d’Anjou n’a toujours pas sa maison de la culture, ses résidents peuvent tout de même profiter d’un lieu riche culturellement avec la bibliothèque Jean-Corbeil.

Cette dernière a été nommée en honneur de l’ancien maire d’Anjou Jean Corbeil, dont le travail acharné a permis la création de cette bibliothèque en 1984.

En plus de prêter des livres, des documents et des jeux de société aux résidents, ainsi que d’offrir un lieu de travail et de loisir, la bibliothèque Jean-Corbeil conserve et expose de nombreuses œuvres d’art acquises par le Fonds du patrimoine culturel d’Anjou.

Un programme baptisé Une naissance, un livre est également proposé aux parents d’un enfant d’un an et moins. En s’abonnant à la bibliothèque, le parent reçoit une trousse de bébé-lecteur contenant un livre, un guide d’accompagnement à la lecture en famille et d’autres surprises afin de donner à son enfant le goût des livres et de la lecture.

Jean Corbeil a été à la tête de la Ville d’Anjou de 1973 et 1988. Élu sous la bannière du Parti progressiste-conservateur (PPC) en 1988, il a été ministre du Travail, puis ministre des Transports. Il est décédé le 25 juin 2002 à l’âge de 68 ans. La bibliothèque a été renommée en honneur de l’ancien maire l’année suivante. Deux ans plus tôt, la bibliothèque avait été rénovée afin d’améliorer son offre de service à la population.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.