Les arénas Chaumont et Chénier: «sources de fierté» pour les Angevins

Non pas un, mais deux arénas de l’arrondissement d’Anjou ont été certifiés LEED par le Conseil du bâtiment durable du Canada.

Le premier, l’aréna Chaumont, situé sur l’avenue du même nom, à l’intersection de l’avenue Des Ormeaux, a reçu cette distinction en 2018.

Patinage libre, patinage artistique, hockey et ballon sur glace sont des exemples de sports que peuvent y pratiquer les citoyens. Des événements sportifs et culturels y sont aussi présentés, que ce soit à l’intérieur ou aux abords extérieurs de l’aréna.

L’aréna Chénier a pour sa part reçu la certification LEED en 2021. Construites en 1968, ses installations sont situées sur l’avenue Chénier, à deux pas de l’école secondaire d’Anjou.

Plusieurs organismes y tiennent des activités de sports dirigées tels que le hockey et le patinage artistique.

Ces deux arénas ont reçu la certification LEED car elles répondent désormais aux plus hautes normes environnementales en matière d’aménagement, d’économies en eau et en énergie, de choix des matériaux et de qualité de l’air intérieur.

Seulement pour l’aréna Chénier, un investissement de 10,8 M$ a été versé en 2020 afin de réaliser divers travaux, dont le remplacement du système de réfrigération de la patinoire intérieure.

Un pôle de recharge rapide est accessible à l’aréna Chaumont depuis 2021. Ce type de borne permet de réduire considérablement le temps de recharge pour les véhicules électriques qui y sont adaptés.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.