La collecte des encombrants dans deux secteurs de MHM reportée

La collecte des encombrants et des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) dans deux secteurs de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve est repoussée au 9 juillet.

Les collectes étaient au départ prévues les 6 et 7 juillet, mais un problème de main-d’œuvre vécu par l’un des fournisseurs a forcé le report dans deux secteurs de l’arrondissement, explique le chargé de communication, Vincent Fortin.

«Un autre secteur était également touché par cette problématique, mais nos équipes des travaux publics ont été en mesure de prendre en charge la collecte pour ce secteur», précise M. Fortin.

Le premier secteur concerne les quartiers Tétreaultville et Beaurivage. Il est délimité au nord par les arrondissements d’Anjou et de Saint-Léonard, à l’est par la Ville de Montréal-Est, au sud par la rue Sherbrooke et à l’ouest par l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Le deuxième secteur visé est situé dans les quartiers Louis-Riel et Dupéré. Il est délimité au nord par la rue Sherbrooke, à l’est par la Ville de Montréal-Est, au sud par le fleuve Saint-Laurent et à l’ouest par la rue Curatteau.

Pour visualiser les secteurs concernés: bit.ly/samedi-crd.