De retour !

Après une absence d’un mois et demi, je suis heureux de vous retrouver dans les pages du ­Métro ­Anjou/Mercier !

En effet, mon épouse ­Ginette et moi sommes actuellement dans un paradis sur terre dans la région de ­Lanaudière, précisément le ­Camping ­Nadeau à ­Sainte-Mélanie. Entouré par la rivière L’Assomption qui méandre devant nos terrains, nous sommes vraiment comblés. Seule contrainte : nous n’avons pas encore accès à ­Internet ­là-bas. Ça m’oblige à me rendre à ­Joliette afin de rédiger les textes. Que je fais avec le plus grand plaisir… !

Nouvelles du ­Cercle ­Amitié ­Anjou…

Jean ­Laflamme nous informe que les activités de l’organisme le ­Cercle ­Amitié ­Anjou débuteront le 6 septembre et que vous êtes invités à vous y inscrire ! ­La danse en ligne est au ­Centre ­Roger-Rousseau, tandis que le ­baseball-poche, billard, cartes, crible, pétanque, scrabble, tricot se passent au ­Centre communautaire ­Anjou (7800, boul. Métropolitain). Je vous invite à communiquer avec M. Laflamme au 450 651‑6285 ou encore avec ­Lucie ­Goulet au 514 355‑0603.

Bénévoles recherchés

Le ­Service d’aide communautaire ­Anjou (le ­SAC), un organisme dédié à la population angevine depuis maintenant 45 ans, est actuellement à la recherche de bénévoles pour l’aider à trier et préparer les sacs de denrées pour l’aide alimentaire. Cela se fait les mardis et les mercredis, selon vos disponibilités. On se renseigne en contactant ­Kathleen ­Roy ou ­Gabrielle ­Allard en composant le 514 355‑4689.

Aperçu au ­Camping ­Nadeau…

Je tiens à féliciter deux résidents d’Anjou qui se dévouent depuis des années au ­Camping ­Nadeau à ­Ste-Mélanie. Chapeau donc à ­Brigitte ­Laliberté et son conjoint ­Pierre ­Ranger pour leur engagement ­là-bas. Des gens actifs et généreux de leur temps !