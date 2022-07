Des pots de fleurs de rue vandalisés dans l’arrondissement d’Anjou

L’équipe horticole de l’arrondissement d’Anjou a eu une mauvaise surprise mercredi matin en constatant que plusieurs pots de fleurs de rue situés sur le boulevard des Galeries-d’Anjou avaient été vandalisés au cours de la nuit.

Des fleurs et des végétaux ont été arrachés et répandus sur la voie publique entre les rues Jean-Talon et Bombardier.

«L’arrondissement est très peiné de constater ces actes, a déclaré l’arrondissement d’Anjou sur ses différentes plateformes. Notre équipe horticole travaille fort chaque année pour réaliser des aménagements paysagers de qualité pour embellir Anjou.»

La publication sur la page Facebook a suscité plusieurs réactions.

«Quel dommage! Les fleurs étaient magnifiques! Ne vous laissez pas décourager par ces actes répréhensibles. L’équipe horticole fait [vraiment] du beau boulot! Merci d’embellir Anjou chaque été!», a écrit une internaute.

L’arrondissement a indiqué que l’équipe horticole a tenté de récupérer le plus de végétaux possible afin de refaire les aménagements floraux.

«Nous espérons que les plants vont survivre, mais nous ne pouvons le confirmer actuellement», a ajouté l’arrondissement dans ses publications.

Un pot de fleurs du boulevard des Galeries-d’Anjou avant les actes de vandalisme. Photo: Gracieuseté, Arrondissement d’Anjou

L’arrondissement d’Anjou invite d’ailleurs les citoyens ayant des informations au sujet des actes de vandalisme qui se sont produits dans la nuit du 26 au 27 juillet sur le boulevard des Galeries-d’Anjou à remplir un rapport de police en ligne: https://bit.ly/3zCTbMO.

Interrogée au sujet de cet acte de vandalisme, la chargée de communications d’Anjou, Marie-Élaine Ladouceur, a indiqué que le maire Luis Miranda et les élus de l’arrondissement ne feraient pas de déclaration.