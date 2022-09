Bibliofoire annuelle

Je tiens à souligner la grande vente annuelle de livres d’occasions qui aura lieu à la bibliothèque Langelier, ce samedi 10 septembre, de 9h à 15h, à l’extérieur du 6473, rue Sherbrooke.

Johanne Murphy et l’équipe dynamique des bibliomanes sont de retour après deux ans d’absence en raison de la pandémie.

«Nous sommes un organisme à but non lucratif attaché à la bibliothèque Langelier et notre mission est de l’appuyer afin de la faire mieux connaître et de réaliser des projets particuliers», m’écrivait Johanne.

Les profits serviront à financer des activités d’animation de la bibliothèque, et ce, pour le bénéfice des lecteurs et lectrices de tous âges!

En cas de mauvais temps, la vente des livres se fera à l’intérieur.

Huge pile of books

Messe dans le parc Saint-Donat

En échangeant avec notre ami Robert Bouthillier, j’ai appris que le Frère Jacques Vézina nous invite à une messe à l’extérieur dans le parc Saint-Donat, ce dimanche 11 septembre à 10h30. Le tout sera suivi d’une épluchette de blé d’Inde organisée par le 33e groupe Scout Saint-Donat. Bien oui, nous vous invitons à apporter votre chaise de jardin. Vraiment une belle initiative de notre paroisse!

Nouvelles de l’organisme Culture à la Carte d’Anjou

Le mercredi 14 septembre à 19h, au centre Roger-Rousseau, sur l’avenue Rondeau, se tiendra l’assemblée générale et le lancement officiel de la programmation complète de 2022-2023 de Culture à la Carte d’Anjou.

Pierrette Bergeron, la présidente, nous informe que l’organisme est à but non lucratif et est en partenariat avec l’arrondissement d’Anjou pour offrir des sorties au théâtre incluant le transport.

Possibilité de renouveler sa carte de membre à compter de 18h30, juste avant l’assemblée.

Informations au 514 493-8141. On peut également contacter Mme Bergeron au 514 353-1019.

On jase…

RAPPEL: Pour lancer les activités d’automne, il y aura épluchette de blé d’Inde des Chevaliers de Colomb de Saint-Conrad, ce vendredi 9 septembre, de 17h30 à 19h30, à l’église Saint-Conrad d’Anjou. Pour les détails, on peut joindre le Grand Chevalier Mario Robert, au 514 354-7578.