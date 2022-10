Anjou récompense ses bénévoles

L’Arrondissement d’Anjou a tenu la 15e édition de sa soirée d’hommage pour ses 550 bénévoles le 20 octobre, afin de souligner leur engagement au sein de la communauté. Pour l’occasion, trois bénévoles ont reçu des prix honorifiques parmi 36 candidats en liste pour marquer leurs efforts d’engagement.

Jean-Marc Ouellet, du Service d’aide et de référencement aîné d’Anjou (SARA d’Anjou), a été récompensé dans la catégorie Relève bénévole. En un an et demi de bénévolat, M. Ouellet cumule déjà plus de 300 heures de temps investi.

Diane Blanchette Auclair, du Service d’aide communautaire Anjou (SAC d’Anjou), a été récompensée dans la catégorie Bénévole de soutien. Elle prend notamment part à la rédaction du Bulletin à l’intention des membres de l’organisme.

Comptable professionnel agréé, Claude Beaudoin, de l’Association de volleyball Anjou, a permis de fournir des équipements de première qualité aux joueurs de l’Association. Il a été honoré dans la catégorie Grand bénévole.