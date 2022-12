Quand une entreprise s’engage pour la communauté

Transcontinental Transmag s’est engagé pendant six mois auprès du Service d’aide communautaire d’Anjou (SAC Anjou) afin de «faire une différence dans sa communauté de manière durable».

«Ce petit partenariat a fonctionné à merveille», se réjouit par téléphone Nancy Bertrand, organisatrice communautaire au SAC d’Anjou.

Entre octobre et avril, plusieurs employés de Transcontinental Transmag venaient aider l’organisme deux fois par mois. En tout, ce sont plus de 80 heures que l’équipe de l’entreprise a consacrées à la préparation et au service de dîners communautaires.

«Cela nous a permis d’offrir une aide régulière et de créer un lien de confiance durable avec cet organisme», peut-on lire dans un communiqué de l’entreprise.

Pour Nancy Bertrand, cette aide était indispensable puisque la banque alimentaire demande beaucoup de travail et de bénévoles. «Ils sont toujours venus, ils ne se sont jamais absentés. De l’aide comme celle-ci, c’est considérable», affirme-t-elle.

C’est l’équipe de Transcontinental Flexipak qui continuera ce partenariat pour les mois à venir, l’entreprise souhaitant s’impliquer davantage sur le long terme.