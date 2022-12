Anjou: une fusillade près d’une école, sème l’inquiétude

L’attaque d’un adolescent par fusil à air comprimé inquiète des citoyens d’Anjou, qui se trouvaient dans le secteur au moment des faits.

Le jeune homme de 16 ans a été blessé au bas du corps vers 13h, près de l’école primaire Chénier. Il a subi une blessure au bas du corps, mais on ne craint pas pour sa vie, confirme le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le coup de feu aurait été tiré suite à une altercation. Le suspect est toujours recherché par les forces de l’ordre. Il se serait enfui sur la rue Saint-Donat en direction sud après l’évènement. Il s’agit d’un hasard si la fusillade a éclaté près d’une école primaire, assure le SPVM.

L’évènement suscite tout de même des inquiétudes chez une résidente du secteur, Lianne, interrogée par Métro. La petite sœur de cette Angevine fréquente d’ailleurs l’école Chénier, qui n’a pas été évacuée. «Les plus grosses affaires qui se passaient [dans le quartier] quand j’étais petite c’était des bagarres et des petits vols», a partagé la jeune femme de 20 ans.

«J’ai entendu le coup de feu et quand j’ai vu le gars [le suspect] s’en venir, je me suis cachée dans le fond de ma voiture», témoigne une autre personne qui travaille dans le secteur. Elle confie avoir encore peur. «Le gars était tout habillé en noir, on ne voyait pas son visage, il avait un cache-cou», ajoute-t-elle.

L’altercation s’est déroulée au croisement des rues Chénier et Saint-Donat dans l’arrondissement d’Anjou a confirmé le SPVM. Les policiers n’ont pu dire si la jeune victime l’école voisine, le secondaire d’Anjou.