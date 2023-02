Santé animale: Mondou remet 100 000$ pour de l’équipements de pointe

Au terme d’une campagne de financement intitulée Mondou Mondon au profit du CHUV, l’entreprise Mondou, spécialisée dans les produits et accessoires pour animaux de compagnie, a remis un chèque de 100 000$ au Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV).

La somme permettra à l’institution d’acquérir de nouveaux équipements dernier cri qui seront utilisés par les étudiants de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal durant leur parcours.

Les fonds ont été récoltés au cours d’une campagne de financement qui s’est tenue du 1er décembre 2022 au 16 janvier 2023 dans 81 succursales de l’entreprise, mais également en ligne.

C’est à l’occasion d’un cocktail et d’un événement de vente d’échantillons que le don a été effectué la semaine dernière.

Photo: Gracieuseté, Mondou

«Nous tenons à remercier chaleureusement notre équipe de bénévoles, nos fidèles clients et nos employés dévoués pour cet élan de générosité qui nous permet de soutenir la mission si essentielle du CHUV. Grâce à leur solidarité, les futurs vétérinaires auront accès à un nouveau scanner à la fine pointe de la technologie qui les aidera à diagnostiquer et soigner nos animaux», s’est réjouie la vice-présidente du Groupe Legault, unité d’affaires Mondou, Vanessa Fracheboud.

Le CHUV, situé à Saint-Hyacinthe, assure la formation de nombreux médecins vétérinaires et de spécialistes. Plus de 25 000 animaux y sont traités chaque année, qu’il s’agisse d’animaux domestiques, de ferme, exotiques ou provenant des zoos. L’équipe du CHUV est composée de 75 enseignants, 108 employés, 27 internes et 18 résidents.