De la pollution sonore et lumineuse dans Longue-Pointe

Le secteur Assomption Sud–Longue-Pointe – dans lequel cohabitent secteurs industriels et résidentiels – est aux prises avec de la pollution sonore et lumineuse. C’est ce qui est constaté dans un rapport dirigé par SNC Lavalin et demandé par la Ville. En revanche, le quartier est plutôt épargné par la pollution atmosphérique et les vibrations.

Certaines zones du secteur vivent de fortes nuisances sonores. Ces zones sont situées à proximité de la rue Notre-Dame, axe connaissant une forte circulation.

Pour limiter cette pollution sonore, l’étude recommande de favoriser le transport actif et collectif, d’interdire certains véhicules dans certains secteurs, d’interdire les poids lourds la nuit, d’abaisser la limite de vitesse et d’utiliser une signalisation interactive de la vitesse.

De mauvaises pratiques en éclairage extérieur et la proximité entre zones résidentielles, commerciales et industrielles induisent une pollution lumineuse très forte et un ciel loin d’être noir la nuit.

«L’utilisation de dispositifs d’éclairage entièrement défilés permettrait de réduire une bonne partie de ces nuisances», avance-t-on dans l’étude. Parmi les autres mesures, le rapport identifie l’utilisation de sources lumineuses avec une température de couleur plus basse, des niveaux d’éclairement correspondant aux usages et l’extinction des éclairages non nécessaires toute la nuit.

Des mesures pour atténuer ces nuisances seront mises en place, a assuré par communiqué le maire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.

« L’étude environnementale confirme la nécessité d’implanter des mesures de mitigations pour améliorer la qualité de vie des résidents du secteur » pense également le conseiller municipal local de l’opposition, Julien Hénault-Ratelle.

Concernant la qualité de l’air, l’arrondissement vit moins de pollution atmosphérique que le reste de la métropole. Les vibrations n’ont pas été identifiées comme étant un souci non plus. Des vibrations fortes ont été observées une seule fois, probablement provoquées par le passage d’un train ou d’un poids lourd.

Les résultats pour la pollution atmosphérique ne seraient pas représentatifs en raison de l’impact des vents sur les stations d’échantillonage, argumente M. Hénault-Ratelle.

La controverse du projet Ray-Mont Logistiques

Le rapport a été commandé dans un contexte où le projet de plateforme portuaire de Ray-Mont Logistiques rencontre de l’opposition dans le secteur pour la pollution qu’il pourrait apporter. De plus, de nombreux résidents lui préféreraient un espace vert.

La Ville souhaitait donc évaluer les pollutions déjà observables avant les travaux dans le quartier pour y remédier aussi bien que pour permettre un suivi au fur et à mesure de l’implantation du projet de Ray-Mont Logistiques.

Grâce à ce rapport, les nuisances potentielles du projet Ray-Mont Logistiques seront suivies avec précision, croit la conseillère municipale Alia Hassan-Cournol.