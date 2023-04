Fermeture de l’espace temporaire de la bibliothèque Maisonneuve

L’espace temporaire de la bibliothèque Maisonneuve, situé au 4115, rue Ontario, sera fermé à compter du 14 avril en prévision de la conclusion des travaux de réhabilitation et d’agrandissement de la bibliothèque ayant débuté en 2020. L’équipe de la bibliothèque commencera le déménagement de plus de 70 000 documents, collections et équipements à la fin avril vers la nouvelle bibliothèque, située à côté, au 4120, rue Ontario.

Les chutes à documents et l’accès au rayonnage seront cependant fermés à partir du 11 avril. Le seul service disponible sera la récupération de documents pour les réservations effectuées dans la semaine du 6 mars, sauf exception. L’Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM) précise que les usagers et usagères pourront renouveler les documents en ligne ou par téléphone auprès d’une autre bibliothèque, ou les rapporter dans la bibliothèque de leur choix.

La nouvelle bibliothèque Maisonneuve offrira plusieurs nouveaux services, comme le médialab et la culture en bacs sur le toit. Son ouverture est prévue à la fin du printemps 2023.