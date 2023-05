Une nouvelle structure de concertation pour les résidents du HLM La Pépinière, dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM), a été amorcée le 25 mai dernier. Appelée «Coalition communautaire», cette dernière regroupe les cinq partenaires des habitations La Pépinière: l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, le SPVM, l’Arrondissement de MHM et le secteur communautaire.

Lancée par Projet Harmonie, organisme qui soutient les résidents de La Pépinière par le biais d’activités d’animation, d’écoute, d’accompagnement et de référence, cette première concertation a réuni sept résidents du quartier et 14 partenaires du secteur.

«On sentait qu’on avait besoin d’un espace de concertation pour pouvoir travailler conjointement et répondre directement aux besoins des résidents du HLM. Au lieu de traiter ces enjeux chacun de notre côté et de se relancer la balle, cette structure va nous permettre de pouvoir discuter de manière beaucoup plus collaborative», explique Laurie Hétu, intervenante chargée de la mobilisation citoyenne à Projet Harmonie depuis septembre 2022.

Un enjeu sécuritaire à améliorer

L’enjeu principal abordé lors de cette première rencontre a été celui de la sécurité dans le quartier résidentiel. «On ne veut plus revivre des situations dangereuses comme par exemple des fusillades, que j’ai déjà vécu à moins de trois mètres», affirme Richard Marchand, résidant à La Pépinière depuis maintenant 7 ans. Membre du groupe de résidents La Pépinière en Force, M. Marchand veut faire de la sécurité une priorité pour améliorer la qualité de vie au HLM.

Selon un sondage effectué par le groupe auprès de 56 foyers du HLM en fin 2022, les résidents évaluaient leur sentiment de sécurité à 3,5/5. De plus, 54% des résidents avaient remarqué un problème de flânage autour des résidences, et 36% d’entre eux avaient été gênés par celui-ci. Aussi, 58% des gens interrogés étaient concernés par les enjeux qui influencent les jeunes, comme la toxicomanie. Enfin, le secteur résidentiel connaîtrait aussi des problèmes de squattage.

Pour La Pépinière en Force, renforcer la présence sur le terrain des agents de sécurité de l’OMHM et du SPVM représenterait une piste de solution qui permettrait d’établir un lien de confiance avec les résidents.

«Être propriétaire d’un logement, ce n’est pas seulement quand on veut. Il faut l’être 24h/24h, soutient M. Marchand. On aimerait donc voir plus souvent les membres de l’OMHM sur le terrain», ajoute-t-il avant de préciser qu’une «belle ambiance» persistait lors de la Coalition communautaire du 25 mai, et que le groupe continuera d’être positif.

D’autres thèmes ont aussi été abordés, comme l’enjeu de l’accès aux soins par les résidents du quartier.

«Lors de cette première rencontre, chacun a soulevé des idées et des pistes de solutions. On aimerait maintenant mettre en place une structure plus opérationnelle afin de mettre en action ces idées-là, pour qu’elles aient une plus grande ampleur», spécifie Mme Hétu.

La prochaine Coalition communautaire devrait se dérouler en novembre 2023, afin de prendre place deux fois par an.

Projet Harmonie Projet Harmonie est un organisme de proximité qui soutient quotidiennement les résidents du HLM de La Pépinière. Implanté au sein du secteur résidentiel, l’organisme est multisectoriel. Il offre des interventions psychosociales et un service d’accompagnement de la petite enfance au bel âge, notamment par la mise en place d’activités de loisirs, l’implantation de jardins communautaires, ou encore la mise à disposition d’un studio de musique.