L’ex-sénateur Roméo Dallaire honoré dans Montréal-Est

L’ex-sénateur et lieutenant-gouverneur retraité Roméo Dallaire a célébré son intronisation à l’Allée des célébrités canadienne en compagnie de sa famille et ses proches. L’évènement mondain s’est tenu à Montréal-Est, et une plaque honorifique a été remise à la municipalité. Elle sera affichée de manière permanente dans le parc de l’Hôtel de Ville en symbole de la reconnaissance envers la communauté qui a vu évoluer l’homme qualifié «de héros de guerre et de modèle vivant».

L’Allée des célébrités n’avait pas été en mesure de réunir les invités lors de la réelle intronisation de M. Dallaire en 2021, en raison de la pandémie de COVID-19. La cérémonie Une étoile d’ici veut permettre aux communautés desquelles sont issus les intronisés de les accueillir. Les personnalités peuvent ainsi célébrer leur parcours avec leurs proches sur un territoire qui les a vus évoluer.

«Il fallait absolument lui rendre hommage en personne chez lui pour en apprendre davantage sur son parcours», a expliqué le PDG de l’Allée des célébrités canadiennes, Jeffrey Latimer. Celui-ci a décrit M. Dallaire comme un «modèle et ami».

De nombreux vétérans de la filiale 173 de la légion royale canadienne étaient présents sous le chapiteau dressé derrière l’Hôtel de Ville. Plusieurs élus ont aussi bravé la pluie pour assister à cette cérémonie, dont la mairesse Anne Saint-Laurent ainsi que le député fédéral de Pointe-de-l’Île Mario Beaulieu, en plus d’un représentant de la députée provinciale de Pointe-aux-Trembles, Chantale Rouleau, Guy Boutin.

Les Montréalestois et les vétérans ont fièrement rappelé, lors de discours bilingues, les «exploits» de M. Dallaire. Son travail, en tant que commandant de la Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda, en 1993 a été souligné à mainte reprise lors des discours donnés par les élus et représentants des fondations auxquelles il est affilié.

À l’époque, il prévenait la communauté internationale du massacre qui s’annonçait à l’aube du génocide qui a coûté la vie à des milliers* de Tutsis et de Hutus modérés. Environ 800 000 personnes sont mortes lors de cette tragédie. Moins de 3000 soldats de l’ONU ont été envoyés au Rwanda et la communauté internationale a essuyé de nombreuses critiques pour son inaction et l’ignorance des preuves de l’élimination planifiée.

La Fondation Roméo Dallaire et la Fondation du 5e régiment d’artillerie légère du Canada ont toutes les deux reçu 5000 $. Le montant total de 10 000 $ est versé par l’Allée des célébrités canadiennes aux fondations choisies par l’intronisé. Ces organismes ont remercié le vétéran pour son travail de déstigmatisation du trouble de stress post-traumatique (TSPT), sa lutte contre le recrutement d’enfants soldats et le soutien offert aux familles de soldats déployés à travers le monde.

La Fondation Roméo Dallaire, qui œuvre auprès d’enfants défavorisés de la Ville de Québec, planifierait d’étendre son travail à Montréal, a affirmé sa directrice générale, Catherine McDonald lors de son discours. Questionnée par Métro elle a expliqué que le processus n’était pas encore enclenché, mais que le projet était sur la table.

Pour clore cette série de tapes dans le dos mutuelles, M. Dallaire a donné un discours lors duquel il a remercié les convives et les commanditaires de l’évènement. Se montrant loquace et sympathique, il a salué le départ des «industries qui polluaient Montréal-Est» à l’époque où il y vivait, tout en saluant leur «générosité» envers les habitants de cette ville de l’Agglomération de Montréal. L’est de Montréal accueille encore à ce jour différents acteurs de l’industrie du pétrole, dont Suncore, Shell, Pipeline Montréal, Bitumar et Norcan.

Il s’agissait de la seconde célébration d’une étoile d’ici donnée au Québec, la première s’étant tenue la veille en honneur du festival Juste pour rire.