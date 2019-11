Plan de développement social: la Table de quartier opte pour des consultations en petits groupes

La Table de quartier de Montréal-Nord tiendra un forum « éclaté » dans 30 lieux différents de l’arrondissement. Ce mode de consultation vise à créer des petits groupes de discussion où les citoyens se sentiront plus à l’aise de parler de toutes leurs préoccupations et aspirations.

Cet exercice qui se déroule du 11 novembre au 11 décembre servira à prendre le pouls de la population dans l’optique du prochain plan de développement social de l’arrondissement, qui doit être réalisé et présenté en 2020.

L’agente de développement pour la Table de quartier Selma Tannouche Bennani soutient que cette façon de consulter donne de meilleurs résultats qu’en n’organisant qu’une seule soirée avec beaucoup de participants. « En une soirée, peut-être qu’il y a des personnes qui ne prendraient pas la parole, qui seraient intimidés ou gênés », dit-elle.

C’est pourquoi chaque groupe de discussion devra compter entre 3 et 10 personnes. Une personne intéressée doit d’abord contacter les organisateurs. Ceux-ci placeront la personne dans un groupe « où elle sentirait le plus à l’aise », explique Mme Tannouche Bennani. « C’est important dans un groupe de discussion que la personne ne se sente pas scrutée et qu’elle prenne le temps de prendre la parole sur son vécu », précise-t-elle.

Les participants seront amenés à proposer des améliorations pour leur quartier, mais aussi à exprimer ce qu’ils aiment de celui-ci, afin de contrer « l’image négative de Montréal-Nord ».

Pour la Table de quartier, l’objectif est d’avoir un contenu le plus précis et représentatif possible de la vie des Nord-Montréalais. « On veut que les gens se confient », mentionne Mme Tannouche Bennani.

Un volet numérique sera aussi mis en oeuvre afin de recueillir les commentaires de citoyens sur les réseaux sociaux.

Des animateurs de tous les milieux

Les groupes seront animés par des nord-montréalais qui ont été choisis par la Table de quartier à travers différents événements qui ont eu lieu à Montréal-Nord, dont le salon de l’engagement bénévole. « Ils ont différents profils et ne se ressemblent pas du tout, croit Mme Tannouche Bennani.

Ces animateurs ont suivi une formation non seulement pour encadrer les groupes de discussion, mais aussi pour « devenir des acteurs dans leur communauté », notamment en s’initiant à la prise de parole en public.

Les résultats du forum éclaté seront présentés lors d’une soirée ouverte au public au début de l’année 2020.

Pour vous inscrire, écrivez à observatoire@tqmns.ca