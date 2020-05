Rio Tinto donne 50 000$ à la Table de quartier de Montréal-Nord

Le groupe minier multinational Rio Tinto a annoncé qu’il verserait 50 000$ à Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN), afin de soutenir le secteur le plus touché par la pandémie dans ses initiatives de sécurité alimentaire et de lutte contre la fracture numérique.

Cet argent assurera le maintien du dépannage alimentaire qu’offrent les membres de la TQMN à plus de 1000 personnes par semaine.

Le montant sera également utilisé pour acheter du matériel informatique qui sera prêté à des familles dans le besoin pour les aider à maintenir le lien avec les institutions scolaires et autres services essentiels.

«La Table de quartier de Montréal-Nord et ses membres travaillent sans relâche pour venir en aide aux segments les plus isolés et vulnérables de notre population et leur permettre de traverser cette crise, a déclaré le directeur de la Table de quartier de Montréal-Nord, Steves Boussiki. Grâce à des partenaires comme Rio Tinto, nous pourrons poursuivre la réalisation de projets innovants pour lutter contre l’insécurité alimentaire et la fracture numérique.»

«Avec plus de 700 employés, notre centre de Montréal est un pôle important pour Rio Tinto, et nous nous sommes engagés à soutenir les efforts visant à atténuer les impacts de la COVID-19 sur notre communauté, a affirmé le chef de la direction de Rio Tinto Aluminium, Alf Barrios. Nous croyons en l’importance d’assurer à tous et en tout temps une éducation de qualité et une alimentation saine.»