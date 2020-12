Emploi: trouver chaussure à son pied à Montréal-Nord

Avec des partenaires économiques locaux, l’arrondissement de Montréal-Nord a lancé une campagne pour combler les besoins en employabilité sur son territoire.

Une ligne téléphonique et une plateforme Internet ont été lancés pour inciter les employeurs et les chercheurs d’emplois à demander l’aide de ressources spécialisées.

«D’un côté, on a des citoyens qui sont à la recherche d’un emploi parce qu’ils ont peut-être perdus celui qu’ils avaient, et d’autre, on a des entreprises qui, malgré le contexte actuel, sont toujours à la recherche d’un emploi», explique le directeur de la Corporation de Développement Économique de Montréal-Nord (CDEC), Jean-François Gosselin.

La campagne à laquelle participent notamment la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord, Impulsion travail et PME MTL Est-de-l’Île souhaite mettre en valeur ces ressources pour que la population les utilise davantage.

«Il y a encore de la méconnaissance des services qui sont offerts, pense M. Gosselin. Ce n’est pas parce qu’on recherche un emploi qu’on sait nécessairement où aller cogner, vers quel organisme se tourner pour nous aider.»

Certaines organisations vont loin dans les efforts qu’ils mettent pour joindre la main-d’œuvre à l’emploi. Par exemple, PME MTL peut créer des «matchs» entre employeurs et chercheurs d’emplois en se basant sur les critères des deux parties.

Impact incertain de la pandémie

À l’échelle de la métropole, 98 000 emplois ont été perdus entre les mois de février et de septembre, selon une analyse de Desjardins .

Le taux de chômage y a presque doublé durant la même période.

Même en sachant que Montréal-Nord affiche historiquement un taux de chômage plus élevé que la moyenne montréalaise, il est cependant encore difficile de savoir comment la pandémie a affecté l’économie nord-montréalaise, indique M. Gosselin.

«Est-ce que les chiffres sont pire ou moins pires à Montréal-Nord [qu’à Montréal]? Je ne peux pas répondre à cette question-là», dit-il.

«On a des gens qui sont concentrés dans certains secteurs d’activités. Par exemple, on a beaucoup de travailleurs de la santé et on sait que ce n’est pas des emplois qui ont été détruits», fait-il valoir.

Besoins de main-d’œuvre

Plusieurs entreprises du territoire avaient des besoins de main-d’œuvre avant la pandémie, besoins qui sont toujours présents à l’heure actuelle.

«Au niveau du manufacturier, on a certains entrepreneurs qui se cherchent des employés. On a des besoins dans les entrepôts près du boulevard Albert-Huron. On a aussi des besoins dans le secteur de la santé», souligne M. Gosselin.

Vous cherchez un emploi ou des nouveaux employés? Consultez le site cdecmtlnord.ca/emploi ou appelez le 514 327-1363.