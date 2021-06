Montréal-Nord crée un poste de conseiller afin de lutter contre le racisme

Montréal-Nord va créer un poste de conseiller en équité, diversité et inclusion (EDI) dans la foulée de la publication de deux rapports d’enquête dévoilant des problèmes de discrimination raciale envers des cols bleus de l’arrondissement.

Le conseil d’arrondissement a autorisé le 7 juin la création d’un poste permanent de conseiller en EDI et développement de compétences à la Division des ressources humaines.

Ce conseiller aura le mandat de mettre en place un plan d’action afin de s’assurer d’un traitement équitable, respectueux, inclusif et bienveillant des employés. Il apportera également un soutien aux gestionnaires, mais également aux employés dans la lutte au racisme et à la discrimination.

«Cet expert aura aussi la responsabilité de développer les carrières des employés, explique la directrice de l’arrondissement, Rachel Laperrière. Cette approche EDI amène un développement de compétences qui s’adapte au profil de chacune des personnes, quelle que soit son origine, quelle que soit son expérience.»

Luc Bisson, président du Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal, aimerait bien voir le plan d’action de l’arrondissement et rappelle que ce problème ne se limite pas à Montréal-Nord.

«Quand on parle d’une société plus juste, ça rentre dans le mandat d’un syndicat», mentionne M. Bisson.

Il affirme que le syndicat est en train de préparer son propre plan concernant toute la ville de Montréal afin que les cols bleus puissent travailler dans des milieux sains, «une responsabilité de l’employeur», ajoute-t-il.

Mieux vaut tard que jamais

Le cofondateur de l’organisme Hoodstock, Will Prosper, considère que la création de ce poste «était absolument nécessaire», surtout à la suite des récents événements.

«C’est dommage que ça a pris une enquête pour qu’on réalise qu’on avait ce besoin. Maintenant, c’est un pas dans la bonne direction. Un peu tard, malheureusement, parce qu’il y a des gens qui ont subi des conséquences.»

Du côté du Regroupement des intervenants et intervenantes d’origine haïtienne (RIOH), on préfère attendre de voir des résultats concrets avant de se prononcer, car selon la coordonnatrice de l’association, D-Yana Bommier, rien n’oblige les gestionnaires à suivre les recommandations de ce conseiller en EDI.

«De 2008 à aujourd’hui, il y a eu beaucoup de plans d’action qui ont été rédigés, beaucoup d’argent qui a été dépensé, mais très peu de résultats, fait valoir le cofondateur du RIOH, Roger Petit-Frère. C’est pour ça qu’au RIOH, on reste sceptique et on préfère attendre les résultats.»

Profil recherché

L’arrondissement est à la recherche d’un candidat ayant déjà une expérience en EDI, mais pour Will Prosper, il est primordial que ce soit une personne qui comprenne la réalité de Montréal-Nord.

«J’espère qu’on va avoir quelqu’un qui provient de la communauté, qui comprend cette réalité et qui a déjà une expertise dans la lutte contre le racisme systémique. Il faut qu’il ait ce lien de confiance avec la population et les employés.»

Même son de cloche du côté du RIOH, mais M. Petit-Frère ajoute que la personne sélectionnée doit avoir la volonté de défendre son point de vue et le courage d’agir pour changer les choses.

Will Prosper aimerait également que ce soit un comité indépendant qui recherche le bon candidat plutôt que l’arrondissement.

Interrogé sur cette question, le chef de division des relations avec les citoyens et communications de l’arrondissement de Montréal-Nord, Daniel Bussières, a indiqué que cette embauche suivra les règles et processus habituels de la Ville de Montréal et que les entrevues seront donc menées par des personnes à l’emploi de la Ville.