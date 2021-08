Montréal-Nord s’illustre aux Jeux de Montréal

Montréal-Nord arrive en deuxième position aux 44e Jeux de Montréal. Les enfants du quartier ont remporté sept bannières d’or lors des compétitions sportives qui se tenaient en mode virtuel au printemps.

L’an dernier, les Jeux ont été annulés en raison de la pandémie. Cette année, les organisateurs ont revu la formule. Plutôt que de compétitionner sur place, les jeunes de 6 à 12 ans devaient reproduire des défis sportifs filmés.

Nathadet et Miguel Ladouceur, respectivement âgés de 7 et 8 ans, repartent avec une médaille de participation.

« On se pratiquait et quand on était prêts, on disait à notre mère de nous filmer », explique Nathadet. « Pour le tennis et le karaté, on a fait beaucoup de reprises », souligne quant à lui son frère aîné. L’expérience leur a permis de découvrir de nouveaux sports, comme la lutte et le water-polo.

Nouvelle formule

En tout, 16 délégations ont participé aux Jeux de Montréal cette année. Côte-des-Neiges ̶ Notre-Dame-de-Grâce a remporté la première position avec 13 bannières d’or.

En deuxième place, Montréal-Nord s’illustre autant sur le plan des bannières que de la participation. Avec 154 inscriptions, les jeunes de l’arrondissement comptent pour 16,3% des athlètes.

«On est contents. On est fiers de ce qu’on a fait. On a travaillé fort. » Nathadet Ladouceur, 7 ans

Les bibliothèques ont rendu des ordinateurs disponibles aux familles qui n’ont pas Internet à la maison, souligne Charles Dubois-Théberge, responsable des événements aux Jeux de Montréal.

La nouvelle formule ne pouvait toutefois pas rejoindre autant que les compétitions en personne, lesquelles regroupent habituellement 5000 athlètes.

Pour cibler davantage de jeunes, une tournée des Jeux a lieu tout l’été dans les camps de jour de la métropole. Dans chaque camp, les animateurs font de l’initiation à trois sports. « Ça permet aux jeunes de bouger un peu et de redécouvrir des sports qu’ils n’ont pas pu pratiquer pendant la pandémie », explique M. Dubois-Théberge.

Inaugurés en 1978, les Jeux de Montréal permettent à de jeunes athlètes de vivre une première compétition. Plusieurs médaillés olympiques y ont participé, notamment Sylvie Fréchette et Bruny Surin.

Sept bannières d’or remportées par les enfants de Montréal-Nord aux Jeux de Montréal 2021 .

Fièvre olympique

Les petits sportifs n’échappent pas à la frénésie des Jeux Olympiques de Tokyo. Miguel Ladouceur, ceinture orange de karaté, suit la discipline religieusement à la télévision, tandis que son frère Nathadet est féru de hockey.

Les organisateurs des Jeux de Montréal le savent et en profitent. Un ambassadeur est associé à chaque défi sportif, souvent des champions olympiques. Cette année, trois d’entre eux représentent le Canada aux Jeux de Tokyo : Jacqueline Simoneau en natation artistique, Maximilien Van Haaste en escrime et Katerine Savard en natation.

«Dans les années qui suivent les Olympiques, on voit qu’il y a souvent une hausse des inscriptions dans les club locaux, dans les sports où les Canadiens performent. Ça va nous aider à reprendre le sport du bon pied à l’automne », mentionne Charles Dubois-Théberge.

23 fois sur le podium

L’or dans sept disciplines

Basketball

Gymnastique artistique

Gymnastique rythmique

Taekwondo ITF

Tennis

Tennis de table

Dix bannières d’argent et six de bronze