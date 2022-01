Don Harley Fils-Aimé, alias Don Karnage, est mort

Les hommages se succèdent à l’endroit du rappeur et enseignant nord-montréalais Don Harley Fils-Aimé, alias Don Karnage, mort mardi matin.

L’un des enseignants de Culture X a confirmé la triste nouvelle par texto. M. Fils-Aimé a dirigé cet organisme communautaire pendant des années, offrant des cours de musique gratuits aux jeunes en difficulté.

Dans une longue publication Facebook, la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, s’est dite profondément attristée par la perte de l’un des «piliers» de la communauté.

« On s’est connu en 2004-2005 alors qu’il avait commencé à donner des ateliers d’écriture au Centre des jeunes l’Escale où j’étais directrice. Son passage qui devait durer quelques mois aura duré des années! Et a donné naissance au projet Rêves d’artiste qui a permis à plusieurs jeunes de notre quartier de briller sur scène», a-t-elle écrit, avant d’offrir ses sympathies à sa femme, ses enfants et ses proches.

Il aura inspiré et accompagné un nombre important de jeunes Nord-Montréalais que son départ affecte. Christine Black, mairesse de Montréal-Nord

« C’est un gros morceau, une immense tristesse », a pour sa part réagi en entrevue téléphonique la députée libérale de Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille.

Don, c’était un chanteur, un rappeur, un écrivain, mais beaucoup plus que ça. C’est quelqu’un qui a donné énormément à Montréal-Nord. Il a redonné en centuple aux jeunes. C’était pour moi un grand sage, plein de bon conseils et plein de bienveillance. Paule Robitaille, députée de Bourassa-Sauvé

Le député libéral de Viau, Frantz Benjamin, a lui aussi tenu à offrir des sympathies à sa famille et ses proches, ainsi qu’aux gens de Montréal-Nord.

«Merci Rappeur cool qui nous a rendu fier en regardant Musique Plus! Merci gentleman qui a toujours travaillé à tisser des ponts! Merci prof Don qui a enseigné et formé! Mes condoléances à toute sa famille et à tous ses proches! Mes sympathies à Montréal-Nord où il a oeuvré patiemment et vaillamment pendant des années», a-t-il écrit sur Facebook.

Sous le nom de Don Karnage, Don Harley Fils-Aimé a fait paraître l’album Vice-Versa, en 1999 et l’album Bouge, en 2002.