Communautés résilientes post-COVID: pas un sou pour Montréal-Nord

Épicentre de la pandémie COVID-19 au Canada au printemps 2020, Montréal-Nord ne recevra pourtant pas un sou d’une enveloppe de plus de 3 M$ de la Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal destinée à combattre les inégalités sociales exacerbées pendant la crise.

«C’est du domaine de l’anormal pour la communauté, qui a été très touchée et sous-financée. C’est 3M$ qui glisse entre les mains de Montréal-Nord pour aller dans des communautés moins frappées par la COVID-19», fustige le directeur d’Un itinéraire pour tous, Ousseynou Ndiaye.

Un itinéraire pour tous est l’un des six organismes de Montréal-Nord ayant demandé du financement dans le cadre de l’appel de projets «Des communautés résilientes post-COVID» de la DRSP. Cette enveloppe vise à agir sur l’accès aux aliments, le transport actif, le logement et les milieux de vie afin de réduire les inégalités qui se sont accentuées avec la pandémie.

Montréal-Nord a été exposé à tous les niveaux. Sur le terrain, les besoins ont été multipliés par cinq, voire par six. Malgré tout ça, aucun projet à Montréal-Nord n’a été retenu. Ce n’est pas normal. Ousseynou Ndiaye. directeur d’Un itinéraire pour tous.

Un problème «systémique»

La situation révèle un problème systémique de sous-financement des organismes communautaires à Montréal-Nord, selon M. Ndiaye

Un avis que partage le coordonnateur du Café-Jeunesse Multiculturel, Slim Hammami, dont l’organisme a aussi déposé un projet dans le cadre de l’appel de la DRSP.

«C’est l’exemple type. Montréal-Nord a été très touché. On sait qu’il y a énormément de besoins. Au plus fort de la crise, on a pallié les lacunes [des institutions]. Ils étaient bien contents qu’on soit là», lâche-t-il.

Pendant la première vague, les organismes se sont en effet rapidement mobilisés sur le terrain, sans aide gouvernementale.

Laboratoire social, Montréal-Nord a même été reconnu pour ses pratiques communautaires avant-gardistes dans le cadre d’une étude d’un centre de recherche associé au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de Montréal.

«Ça n’a pas de sens»

La mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, s’explique mal qu’aucun organisme de l’arrondissement n’ait reçu quoi que ce soit de la DRSP de Montréal.

«Ça n’a pas de sens. Je ne comprends pas que Montréal-Nord soit encore délaissé malgré toutes les démarches qu’on a pu faire. Tout le monde le sait, tout le monde l’a vu que Montréal-Nord avait des besoins», a-t-elle affirmé.

Responsable de l’attribution des fonds, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal indique que l’appel d’offres concernait tout le territoire montréalais et non des arrondissements spécifiques.

«Les projets devaient répondre aux orientations, modalités et conditions établies dans l’appel de projets du programme “Des communautés résilientes post-COVID”. Les candidatures étaient évaluées par un comité d’analyse», indique-t-on dans un courriel envoyé à Métro.