Explorer le parc Saint-Laurent et ses environs

Le parc Saint-Laurent règne sur le boulevard Henri-Bourassa, entouré d’une allée d’arbres matures.

Il est l’un des favoris des sportifs, avec ses terrains de tennis, de soccer et de basketball récemment mis aux normes.

Le Centre des jeunes l’Escale se trouve en plein cœur du parc, bien caché entre le terrain de soccer, la piscine et la pataugeoire.

Derrière, sur le terrain de basketball, des jeunes dribblent du matin au soir, dès que la température le permet. C’est notamment là que se tiennent les séances d’entraînement des Ballons intensifs, des camps gratuits qui ont été lancés à Pointe-aux-Trembles avant de gagner Montréal-Nord.

Les familles sont nombreuses à profiter des grands espaces verts environnants, pour un pique-nique à proximité des modules de jeux pour enfants.

Où manger?



À quelques pas du parc Saint-Laurent se trouvent deux adresses populaires auprès des élus municipaux. D’abord, le Buona Sera, l’un des incontournables de l’ex-maire de Montréal et ancien député de Bourassa Denis Coderre. Certains diront que la pizza n’a pas changé depuis la création du restaurant, en 1973. Chose certaine, on la fait toujours dans même four à bois en brique.



Un peu plus loin sur le boulevard Henri-Bourassa, La Flamberge accueille les déjeuners mensuels de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) de Montréal-Nord. Ce resto-bar est connu pour ses déjeuners copieux, mais aussi pour ses soupers-spectacles.

Envie de lecture?



La bibliothèque Henri-Bourassa se trouve à quelques minutes du parc Saint-Laurent, avec le prêt de livres autant pour les enfants que les adules. Elle est ouverte malgré les travaux autour des deux entrées. Des bureaux pour étudier et travailler y sont accessibles, de même que des postes informatiques.

Le saviez-vous?



Une grande partie du tournage du film C.R.A.Z.Y, a été tourné tout près du parc Saint-Laurent, à Montréal-Nord. Réalisé par Jean-Marc Vallée et sorti en salles en 2005, le film raconte l’histoire de Zac Beaulieu (Marc-André Grondin), dont l’admiration sans bornes pour son père (Michel Côté) le pousse à renier son identité. Le tout se déroule dans une maison familiale située sur la place entre la rue de la Gare et la rue William-Allan, révèle Jean-Paul Guiard, de la Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord. Plusieurs autres films ont été tournés dans le quartier, dontLe gros garage d’Elvis Gratton, sur la rue Monselet, en 2006.



Source: Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.