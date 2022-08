Les Olympiades des Aînés de retour, après deux ans de pandémie

Plus de 300 personnes ont participé à ces 23es Olympiades.

Pétanque, bingo, minigolf, poches, bridge… Plus que du sport, les 23es Olympiades des Aînés de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de Montréal-Nord (AQDR) étaient l’occasion de socialiser, après deux ans de pause forcée par une pandémie au cours de laquelle l’isolement a été le lot de plusieurs.

Plusieurs activités se tenaient ainsi le 11 août, dans cinq résidences du boulevard Gouin situées entre le boulevard Langelier et l’autoroute 25.

Pour chaque activité, un échange se faisait entre les résidences pour que les aînés puissent faire de nouvelles rencontres.

Place à la socialisation

Ainsi, pendant la partie de poches à la résidence Château Beaurivage, l’esprit était davantage à la socialisation qu’à la compétition.

«Il n’y a pas vraiment de concurrence, c’est vraiment juste la fraternité, la bonne entente et la camaraderie», explique Denise, une résidente des Tours Gouin qui en est à ses troisièmes Olympiades.

Adepte de course à pied, Melchiorre Zarelli trouve quant à lui l’activité trop tranquille à son goût. Or, il a été blessé dans un accident de voiture il y a trois mois. «C’est très difficile», laisse-t-il tomber.

Il vient de déménager à la résidence au Fil de l’eau avec sa femme Micheline. «Une chance qu’elle est là», dit-il.

Reprendre le flambeau

Une grande marche au flambeau a marqué le début des jeux, au départ de la résidence au Fil de l’eau, sur le boulevard Gouin. «On est partis de l’est vers le boulevard Langelier et des participants se sont ajoutés à nous tout au long», explique la présidente du conseil d’administration de l’AQDR-Montréal-Nord, Gaetana Colella.

Une centaine de personnes étaient du convoi et un peu plus de 300 ont participé aux Olympiades.

«C’est certain qu’il y a encore des craintes, de la part des aînés entre autres. Mais le contexte est différent, on a le droit de se retrouver et de s’amuser», souligne Sylvie Lemay, coordonnatrice de l’AQDR Montréal-Nord.

Les Olympiades se sont terminées avec une épluchette de blé d’Inde en présence des élus du quartier, et la remise de médailles «olympiques» aux gagnants.