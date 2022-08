206 enfants de Montréal-Nord reçoivent matériel scolaire et denrées

Victime de la hausse du prix des denrées et des fournitures scolaires, l’organisme Les Fourchettes de l’espoir a pu aider moins d’enfants que l’an dernier dans le cadre de l’Opération Sac à dos du Regroupement Partage.

Le 16 août, 206 enfants appartenant à 107 familles ont ainsi reçu, pour la modique somme de 5$, des sacs de légumes frais et de denrées non périssables d’une valeur totale d’environ 100$, en plus de sacs à dos pour les enfants.

«À l’intérieur des sacs, il y a des outils de base comme des crayons, des cahiers, des feuilles», explique la directrice des Fourchettes de l’espoir, Brunilda Reyes.

Malgré la demande grandissante, l’organisme a préféré aider moins de familles pour s’assurer que chacune ait une épicerie de moins à faire.

L’an dernier, 225 enfants avaient reçu l’aide du Regroupement Partage et des Fourchettes de l’espoir.

Le Regroupement Partage avait annoncé une importante diminution des enfants qui seront aidés cette année. En plus de faire face à la hausse des prix, l’organisme ne bénéficie plus du financement d’urgence obtenu pendant la pandémie de COVID-19.