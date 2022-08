À l’aube du déclenchement de la campagne électorale provinciale, la députée sortante de Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille, remet ses dernières médailles de l’Assemblée nationale du Québec à trois citoyens méritants: Jonas Kouassi, Christiane Pamphile et Joe Barbeiri.

«Ce sont trois personnes d’un certain âge dont je voulais souligner l’engagement dans la communauté nord-montréalaise et au Québec. Je ne voulais pas qu’on les oublie. Elles ont donné vraiment beaucoup», a souligné l’élue du Parti libéral du Québec (PLQ), en entrevue téléphonique avec Métro.

Jonas Kouassi



Une médaille a d’abord été décernée à Jonas Kouassi, 94 ans, qui se trouvait dans son pays natal, en Côte-d’Ivoire. Bénévole infatigable à Montréal-Nord, ce dernier a publié cette année le récit incroyable de sa rencontre avec Lyse Morency dans les années 1950, lors d’un grand rassemblement scout.



«Autant dans son pays d’origine qu’à Montréal-Nord, il a fait des choses incroyables», a mentionné Paule Robitaille.



Christiane Pamphile



Mme Robitaille a aussi tenu à souligner l’énergie et l’engagement dans la communauté de Christiane Pamphile, originaire du sud-ouest d’Haïti et qui a fondé les Pèlerins de Montréal-Nord en 1982.



«Elle s’est impliquée au sein de son groupe, mais aussi au sein de la communauté pour rassembler les gens au-delà de leurs différences, qu’ils soient Haïtiens, nouveaux immigrants ou à Montréal-Nord depuis des générations», a expliqué la députée sortante, soulignant au passage les talents de la dame en pâtisserie.

Joe Barbeiri



La députée remettra aussi une médaille à Joe Barbeiri. Originaire de Naples, en Italie, ce dernier a été l’homme de l’ombre de plusieurs politiciens libéraux comme Denis Coderre et Line Beauchamp, et est une «institution» dans Montréal-Nord, selon Mme Robitaille.



«Il est arrivé ici avec absolument rien et il a fait sa place, ouvert un restaurant et s’est impliqué au niveau communautaire. C’est devenu un pilier de la communauté.»

Au cours de son mandat, Paule Robitaille a remis plusieurs médailles, entre autres pour honorer le travail des demandeurs d’asile pendant la pandémie de COVID-19. Elle avait aussi souligné la contribution de Chris Boucher et de Luguentz Dort, deux jeunes de Montréal-Nord qui ont rejoint les rangs de la NBA.