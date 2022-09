Un contrat pour la démolition de l’ancienne fondeuse à neige

Le bâtiment est vétuste et s’effondre peu à peu.

Vétuste, l’ancienne fondeuse à neige de l’avenue Bellevois sera bientôt chose du passé. Le comité exécutif de la Ville de Montréal recommande d’octroyer un contrat pour sa démolition et la décontamination du site.

Le comité exécutif de la ville de Montréal s’est réuni à la suite de l’appel d’offres public qui s’est déroulé du 28 juin au 20 juillet concernant la démolition de l’ancienne fondeuse à neige, abandonnée depuis plus de quarante ans.

À l’issu de l’appel d’offres, il s’avère que seul un soumissionnaire a proposé un prix, tandis qu’un autre s’est désisté. Démospec Déconstruction propose un contrat à hauteur de près de 1,1 M$, soit un devis 30% plus bas que celui anticipé par les professionnels.

Travaux urgents

Le comité exécutif, qui rappelle que les travaux de démolition et décontamination sont jugés urgents afin d’assurer la sécurité et la santé des résidents, mais également que l’arrondissement ne possède ni l’expertise ni les ressources pour réaliser les travaux, a jugé la soumission de l’entreprise conforme et recommande de lui octroyer le contrat.

Le montant total net de réalisation des travaux s’élève à 1,39 M$. Il sera pris en charge par la Ville-centre, propriétaire du terrain.

Pour rappel, l’arrondissement de Montréal-Nord avait adjugé à la GBI experts-conseils un contrat afin de préparer les plans et devis en juillet 2021, lorsque l’avenir de la fondeuse avait été décidé. Construite en 1972, elle avait cessé d’être utilisée dès 1980 en raison de contraintes environnementales et financières. Elle est aujourd’hui considérée comme vétuste.

Les travaux de démolition débuteront le 19 septembre prochain, et devraient s’achever avant la fin de l’année, soit le 21 décembre. Ils suivront par ailleurs les principes de développement durable, notamment dans la gestion des déchets de construction.

Description des travaux



Comme l’explique les documents de la Ville, les travaux de déconstruction du bâtiment de la fondeuse à neige et d’enlèvement de deux réservoirs souterrains de produits pétroliers comportent notamment :

Déconstruction sélective du bâtiment;

Décontamination matériaux (amiante);

Démolition des structures de fondations du bâtiment et des anciens bassins;

Travaux d’excavation et de démolition du béton;

Gestion des débris de construction (recyclage);

Travaux d’excavation et sortie des réservoirs;

Gestion des réservoirs et leurs contenus;

Travaux d’excavation et gestion des sols contaminés;

Disjonction et enlèvement des services d’égouts et d’aqueduc municipal;

Travaux d’excavation;

Remblayage;

Réfection des surfaces sur le terrain et des voies publiques (trottoirs et rue).