Fête à Montréal-Nord pour la fin des travaux du SRB Pie-IX

La Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Montréal-Nord organisait un événement gratuit le 15 septembre pour fêter la conclusion du chantier du service rapide par bus (SRB) du boulevard Pie-IX.

Animation, nourriture, musique et prix de présence étaient au rendez-vous au Centre commercial Forest, afin de souligner l’approche de la fin des travaux du SRB Pie-IX. Les deux années de chantier ont provoqué bien des casse-têtes pour la population de Montréal-Nord et les propriétaires de magasins situés près de l’artère commerciale, mais l’optimisme est au rendez-vous pour la suite des choses.

En entretien avec Métro, Jean-François Gosselin, directeur général de la CDEC Montréal-Nord, prévoit une augmentation marquée de l’achalandage au bénéfice des propriétaires de commerces, mais aussi une croissance du développement économique dans cet arrondissement perçu comme inaccessible.

«Un des enjeux à Montréal-Nord, c’est l’éloignement par rapport aux zones d’emploi. On travaille pour alimenter le pôle d’emploi manufacturier et positionner le quartier dans des créneaux d’avenir, mais c’est sûr qu’on est loin des bouches de métro et beaucoup de gens doivent se déplacer plus longtemps. Le SRB va permettre une plus grande mobilité et diminuer les temps de transport», explique M. Gosselin.

Enrichir le commerce local

Pour souligner la fin des travaux, le groupe PME MTL Est-de-l’Île a profité d’un arrêt au restaurant Deli Forest pour lancer un concours entrepreneurial. Le prix de ce concours intitulé «Votre commerce sur la voie rapide» est une bourse de 85 000$, qui sera remise à un commerce local qui souhaite s’implanter dans Montréal-Nord, ou à un commerce déjà présent qui aspire à diversifier son offre de service.

Le SRB Pie-IX est une des raisons pour lesquelles cette initiative a été lancée. Pour Martin Saint-Pierre, directeur du développement commercial de PME MTL Est-de-l’Île, le boulevard Pie-IX est «la porte d’entrée de Montréal» et constitue un axe de développement économique attrayant qu’il faut encourager.

Cet emplacement stratégique est une opportunité permettant aux commerçants de pouvoir se démarquer et de desservir une population locale en étant à la fois des commerces de transit. Le concours incitera de nouveaux commerces de proximité à s’établir dans le secteur en plus d’aider les commerces existants à diversifier leur offre de service. Martin Saint-Pierre, directeur du développement commercial de PME MTL Est-de-l’Île

De nombreuses personnalités étaient présentes à l’événement, dont la mairesse Christine Black.

Photo: David Beauchamp, Métro Média

Pour la mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black, la concrétisation du SRB génère des perspectives intéressantes en matière de développement immobilier et d’urbanisme.

«Les promoteurs immobiliers étaient en mode attente, mais depuis un an, il y a un engouement clair dans Montréal-Nord. De notre côté, on a mis à jour notre Projet particulier d’urbanisme (PPU) Pie-IX afin de miser sur de futures constructions sur le boulevard pour verdir, mettre des espaces publics et réaménager le secteur au goût du jour», soutient-elle.

Le SRB, un «petit métro»

La mairesse d’arrondissement est également ravie du prolongement de la ligne bleue, qui aidera encore davantage la population locale dans ses déplacements. «Les secteurs est et centre vont être branchés avec nous et ça va emmener plus de mobilité. On veut être connectés au centre-ville, oui, mais on veut surtout être connectés à l’est de Montréal parce qu’il y a beaucoup de possibilités d’emplois dans ce secteur», précise Mme Black.

«Les astres s’alignent. Avec la concrétisation du SRB, la réalisation de notre PPU et les concours commerciaux comme celui lancé aujourd’hui, on envoie un message clair: il y a des choses qui se passent à Montréal-Nord et le fruit est mûr», s’enthousiasme la mairesse quant à l’engouement commercial dans le quartier.