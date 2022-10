Deux joueurs des Alouettes rencontrent les élèves de Calixa-Lavallée

Deux joueurs des Alouettes de Montréal, Pierre-Luc Caron et Alexandre Gagné, ont rendu visite à l’école secondaire Calixa-Lavallée le 4 octobre, afin de parler aux jeunes de leur vie d’athlète professionnel, dans le cadre d’une série de conférences sur la santé physique et psychologique. Ils ont entre autres insisté sur l’importance de la persévérance et de la santé dans leur réussite.

À travers la présentation de son parcours personnel, le spécialiste des longues remises Pierre-Luc Caron a expliqué aux jeunes qu’il est normal d’être indécis quant à son avenir, surtout à l’âge du secondaire.

Vous allez vivre plusieurs épreuves qui vont vous guider là où vous voulez aller. Personnellement, je me retrouve ici à 29 ans et je ne sais pas moi-même ce que je veux faire dans la vie après le football. Mais ce que je veux que vous compreniez est de ne pas vous mettre de stress sur les épaules. Il n’y a pas de stress à avoir quant à son avenir. Pierre-Luc Caron, spécialiste des longues remises pour les Alouettes de Montréal

Alexandre Gagné présentant sa définition du chemin pour atteindre le succès lors de la conférence. Photo: David Beauchamp, Métro Média

La santé, pas juste une question physique

Pierre-Luc Caron a enchaîné sur l’importance de la santé physique et mentale pour réaliser ses objectifs, expliquant l’interdépendance de ces facettes pour l’équilibre d’une personne.

«Ce que je veux que vous compreniez est que les deux sont reliés. Si la santé mentale ne va pas bien, ça va être difficile pour la santé physique de suivre et inversement.»

À la fin de la présentation, Dépotium, en partenariat avec les Alouettes de Montréal, a remis un don de 1500$ à l’école afin qu’elle développe son programme athlétique et son équipe de football.