Comment prévenir la violence chez les jeunes à Montréal-Nord? 

Le député fédéral de Bourassa Emmanuel Dubourg souhaite créer une campagne de sensibilisation contre la violence à Montréal-Nord, en harmonie avec des organismes de l’arrondissement.

«La violence à Montréal-Nord nous a toujours touchés et nous fait très mal», a exprimé Emmanuel Dubourg lors d’une visioconférence sur la nouvelle campagne de sensibilisation qu’il veut mettre en place.

Selon lui, des efforts ont été faits pour lutter contre la violence, mais beaucoup de choses restent à faire. Son objectif: prévenir en priorité la violence et la criminalité chez les jeunes.

Plan d’action

Plusieurs actions ont été présentées par le député pour remédier aux problèmes de violences dans l’arrondissement. Une caravane citoyenne, la production et la diffusion de capsules vidéo pour les réseaux sociaux, des conférences dans les écoles de l’arrondissement, la création d’un site web avec un logo, des dépliants et de l’affichage en font partie.

«Nous comptons aussi faire un spectacle de clôture de la campagne le 2 octobre 2023, jour international de la non-violence», a indiqué le député.

Une marraine et un parrain pouvant représenter la cause sont aussi envisagés. «J’ai personnellement déjà contacté Chris Boucher, joueur de basket de la NBA, pour lui proposer ce rôle», a rajouté M. Dubourg.

Défi de coordination

Plusieurs organismes et associations de Montréal-Nord, dont Halte-Femmes et Paroles D’excluES, étaient présents lors de la visioconférence afin de donner leur avis sur la campagne et de proposer leur participation.

La plupart des organismes sont en faveur du projet, mais veulent s’assurer que tous les organismes à Montréal-Nord puissent avoir leur mot à dire et participer s’ils le veulent. «Avec mon équipe, on va planifier un calendrier pour rencontrer les différentes tables en janvier, car on doit avoir une bonne communication entre nous pour que cela fonctionne», a soutenu le député.

La campagne devrait s’étendre de mai à octobre 2023, mais l’échéancier risque de s’élargir sous proposition de certains organismes, qui soutiennent que l’initiative devrait se faire sur du long terme.

Financement de la campagne

Pour le coût de la campagne, le député prévoit une somme provisoire d’environ 50 000$, mais cette dernière risque d’augmenter. «Je suis ouvert aux suggestions», a-t-il exprimé.

Pour ce qui est des sources de financement, le député souhaite faire des demandes auprès des différents paliers de gouvernement – ville, province et fédéral. Le projet de campagne a déjà été envoyé au ministre fédéral de la sécurité publique, Marco Mendicino, pour obtenir un éventuel soutien financier.