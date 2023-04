La réfection du pont Pie-IX se poursuit, des entraves sont à prévoir

La dernière phase de travaux de réfection du pont Pie-IX débutera le 29 avril avec le réaménagement de l’intersection des boulevards Pie-IX et Henri-Bourassa de même que l’asphaltage des six voies sur le pont, incluant la voie réservée. D’ici la fin des travaux, prévue à l’automne 2023, deux voies sur trois seront ouvertes par direction sur le pont. Des fermetures complètes de nuit et des entraves sur le réseau local seront également requises durant cette période.

Une intervention majeure était nécessaire sur le pont Pie-IX puisque les dalles en béton et les poutres d’acier avaient atteint leur fin de vie utile. La facture du projet de réfection s’élève à 198,6 M$. De cette somme, 6,1 M$ sont consacrés à la voie réservée pour le SRB Pie-IX.

Le ministère, en collaboration avec la Ville de Montréal, tiendra le 19 avril à 19h une séance d’information publique virtuelle pour passer en revue toutes les grandes étapes du projet et pour informer le public sur les interventions à venir et les entraves planifiées sur le réseau routier dans le secteur du pont cette année.